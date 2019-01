Stiri pe aceeasi tema

- In zi de sarbatoare, Anamaria Prodan a organizat parastasul mamei sale, la noua luni de cand aceasta s-a stins din viața. Imbracata toata in negru, aceasta nu și-a putut stapani lacrimile. Anamaria Prodan a ajuns luni dimineața la cimitirul Bellu, insotita de fostul sot al mamei sale. "Vedeti ca viata…

- Laurentiu Reghecampf a anuntat ca nu poate veni la FCSB deoarece are doua oferte uriase in momentul de fata, dintre care una din campionatul Germaniei. "Da, este adevarat. Am alte ganduri in momentul de fata. Am doua oferte foarte avantajoase pentru mine si, in momentul de fata, pot sa ma…

- Se bucura de un succes mondial, este frumoasa și talentata, iar recent a doborat orice record pe YouTube cu noua ei piesa, “Thank u, Next” care a strans 100 de milioane de vizualizari in doar trei zile, dar asta nu ii aduce fericire, dupa cum a recunoscut-o chiar ea in fața a zeci de mii de oameni.…

- Sharon Stone a fost recompensata de Crucea Roșie Italiana pentru eforturile sale umanitare. Actrița a fost copleșita de emoții și a izbucnit in lacrimi chiar inainte de a primi medalia Crucea de Aur de Merit. Nici cand a urcat pe scena, pentru a i se oferi distincția, vedeta, in varsta de 60 de ani…

- "Este singura dorința pe care mi-a spus-o mama și nu am reușit sa o fac in timp util. Sper ca in maximum doua luni sa ii tiparesc și cartea. Eu imi doream sa i-o ofer cadou la ziua ei la 70 de ani, insa nu a fost gata. Mama deja iși scrisese o parte din viața, insa voi continua eu mai departe. De…

- Au trecut mai bine de șase de luni de cand Ionela Prodan s-a stins din viața, iar Anamaria, fiica ei, inca nu s-a obișnuit cu ideea. Cat timp a trait, dar și acum, dupa moartea intrepretei de muzica populara, Anamaria Prodan e determinata sa faca multe lucruri frumoase pentru cea care i-a dat viața.…

- O femeie care se afla in scaun cu rotile a lasat, pe marginea unui lac, un trandafir și o scrisoare. La un moment dat, un trecator a citit scrisoarea și a izbucnit in lacrimi. Femeia a rugat, in scrisoare,...

- Lumea vorbește multe despre mariajul Anamariei Prodan cu Laurențiu Reghecampf, iar cațiva prieteni apropiați cuplului au facut recent declarații tranșante despre presupusul divorț. Dezvaluirile vin la cateva zile dupa ce indragita impresara i-a transmis lui Reghe cu mesaj scurt și cuprinzator. Citește…