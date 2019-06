Stiri pe aceeasi tema

- Situație inedita pentru o americanca chiar in ziua nunții. La eveniment, socara sa a venit imbracata in rochie de mireasa. Amy Pennza a povestit despre incident pe contul ei d Twitter. Astfel, in ziua nunții ei, mama mirelui a venit imbracata intr-o rochie alba, lunga, de mireasa, spre surprinderea…

- Regele rromilor de la Costesti, Arges, nu a scapat de amenintari in cazul in care va veni peste cateva zile sa isi marite fata in cartierul Meteor, ginerele acestuia fiind acuzat ca a mai fost casatorit cu o fata ale carei rude nu sunt de acord cu nu...

- Eli Laslean este cea care a imbracat-o pe Carmen Iohannis pentru intalnirea cu Papa Francisc. Ce a vrut sa transmita soția președintelui prin ținuta purtata, in contrast total cu cea purtata la ultima intalnire cu Papa Francisc. Eli Laslean a imbracat-o pe prima doamna pentru mai mult de 30 de evenimente…

- ALEGERILE EUROPARLAMENTARE 2019 și REFERENDUM 2019. Sotia presedintelui Klaus Iohannis, Carmen Iohannis, a declarat duminica, la iesirea de la urne, ca a votat "pentru o Romanie europeana, pentru justitie...

- Presedintele Klaus Iohannis si sotia sa, Carmen, participa, sambata seara, la slujba de Inviere de la Biserica Romano-Catolica ”Sfanta Treime” din Sibiu. Familia prezidentiala a ajuns la lacasul de cult cu putin inainte de ora 21.00, iar seful statului le-a urat credinciosilor care sarbatoresc Pastele…

- Nunta unui cuplu din China a fost ruinata chiar de fosta iubita a mirelui. Tanara si-a facut aparitia la ceremonie imbracata in rochie de mireasa si a incercat sa il impiedice sa se casatoreasca cu o alta femeie. Intreaga scena ...