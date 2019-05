Stiri pe aceeasi tema

- Costa Sponte, fostul iubit al Simonei Halep, s-a insurat, duminica. Aleasa este Bianca Ghiorgache, o studenta de 20 de ani din Constanța. Printre invitații la nunta fiului lui Teia Sponte se numara Gigi Becali, Dumitru Dragomir, Mircea Sandu, Viorel Paunescu și Anamaria Prodan.

- Se aud clopote de insuratoare. Fiul milionarului Teia Sponte a facut marele pas. Viitoarea doamna Sponte este o tanara frumoasa din Constanta care la numai 20 de ani, i-a pus inima pe foc iubitului ei. Petrecerea de logodna a fost una fastusa iar cheltuielile pe masura. Cum se zice, are balta peste.

- Anamaria Prodan a explicat cum a reușit sa scape de kilogramele in plus. Aceasta a slabit 17 kilograme in opt luni, adica cate aproximativ doua kilograme pe luna. Impresara arata din ce in ce mai bine. A reușit sa scape de kilogramele nedorite și acum afișeaza o silueta de vis. Anamaria Prodan a reusit…

- Lia Olguța Vasilescu și Claudiu Manda s-au casatorit pe 24 februarie, dar au facut petrecerea abia in week-end-ul trecut. Liviu Dragnea nu a lipsit dintre invitați, iar Viorica Dancila și aproape 500 de oameni au facut-o lata la Ișalnița, langa Craiova.Luni seara, la Romania TV, Lia Olguța…

- Anamaria Prodan este mandra tare de fiica sa cea mare, Rebecca. Impresara este topita dupa moștenitoarea sa. Fata cea mare a impresarei Anamaria Prodan bifeaza reușita dupa reușita. Rebecca are din ce in ce mai multe apariții in lumea modei. Tanara a ajuns ușor-ușor in prezentari de moda ale celor…