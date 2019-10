Stiri pe aceeasi tema

- Laurențiu Reghecampf ar putea fi demis de la Al Wasl, dupa al șaselea meci consecutiv fara victorie. Al Wasl a pierdut cu 4-0 in meciul cu Sharjah si a ajuns pe ultimul loc in clasamentul din Emiratele Arabe Unite, iar la conferința de presa, Laurentiu Reghecampf a declarat: "Nu ma tem ca pot fi…

- Anamaria Prodan renunța la televiziune. Ea va fi inlocuita la carma emisiunii "Gospodar fara pereche", difuzata de postul de televiziune pro TV. Anamaria Prodan a facut anunțul la emisiunea "La Maruța". Vedeta a dezvaluit ca se retrage, pentru un timp, din televiziune. Anamaria Prodan a dezvaluit ca…

- Anamaria Prodan a declarat ca se retrage din televiziune pentru o perioada, in contextul in care nu are timp pentru fetele sale și urmeaza o perioada aglomerata in fotbal. "Nu mai am cum. Intru in perioada de trasferuri la fotbal și trebuie sa muncesc. Inseamna sa rup legatura cu familia,…

- In plin sezon agricol, legumele și fructele au devenit o sursa reala de intoxicație. Specialiștii spun ca oamenii sunt ingrijorați de aceasta situație și le este frica sa-și umple coșul cu legume proaspete atunci cand merg la cumparaturi.

- Anamaria Prodan a dezvaluit cum decurg intalnirile cu partenerul ei de viata, atunci cand se revad dupa o lunga perioada de timp. Laurentiu Reghecampf, GEST INCREDIBIL pentru Anamaria Prodan. "Se trezeste la 5 dimineata sa faca asta!" "Eu și Laur ne-am gasit numai bine, pentru ca suntem…

- Ramona Badescu este foarte emoționata, insa traiește, de asemenea, o stare de "frica și responsabilitate". "Traiesc o emotie enorma, dar si o frica si o responsabilitate, pentru ca nu peste mult timp voi naste, asa ca inca citesc despre sfaturile care li se dau mamicilor dupa nastere. Este…

- Medicii i-au extirpat Andreei Marin tumora. "Am trecut printr-o bopsie. Am fost unul dintre pacientii norocosi. Am avut doar de extirpat ceva. Altii nu sunt asa norocosi. Eu sunt un om puternic, ma stiti doar, dar asa e, asteptarea te omoara. E greu de descris in cuvinte ce simti in acele momente, pana…

- O echipa de neurologi de la Universitatea din California a realizat un experiment înspaimântator prin intermediul caruia au reușit sa afle cum apare frica și cum este procesata de creierul uman.