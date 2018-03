Stiri pe aceeasi tema

- Romania are cea mai ridicata rata a prevalentei infectiei cu virusul Hepatitei C din Uniunea Europeana – 3,3%, estimandu-se ca peste 650.000 de persoane ar fi infectate cu VHC, spune doctorul Adrian Streinu-Cercel

- Incepand de astazi, proprietarii de imobile din comuna Goicea vor primi peste 14.000 de carți funciare eliberate gratuit de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliara (OCPI) Dolj. Lucrarile de inregistrare sistematica a proprietaților in cartea funciara au demarat in martie ...

- Contemplarea unui cabinet de curiozitati poate ameliora anxietatea provocata de schimbarile rapide ce se petrec in mediul inconjurator si in societatea actuala? Prin dezvoltarea conceptului se pot gasi modalitati noi de expunere, de punere in valoare a obiectelor luate atat individual cat si in ansamblul…

- Oficialii de la Bruxelles ofera gratuit bilete de tren pentru 30 de mii de tineri din toata Europa! Acum se pun la punct ultimele detalii, astfel incat programul sa intre in vigoare inca din aceasta vara!

- De Ziua Mondiala a femeii sute de doamne si domnisoare sunt sfatuite sa aiba grija de sanatatea lor. Pentru a le ajuta, la Constanta, sute de mamografii si teste Babes Papanicolau au fost puse gratuit la dispozitia lor. Analizele medicale fac parte dintr-o campanie ce are ca scop depistarea precoce…

- Are sau nu are dreptate Dan Petrescu atunci cand arata cu degetul inspre FCSB, echipa pe care o acuza ca n-are dreptul sa conteste arbitrajele fiindca a castigat multe puncte din penalty-uri? "Principalul" CFR-ului nu sustine ca respectivele lovituri de pedeapsa ar fi fost incorect acordate, ci face…

- Zilele de adevarata iarna care s-au abatut asupra Timișoarei le-au dat batai de cap locuitorilor. Cum deszapezirea a lasat de dorit, probleme in trafic au fost iminente. In tot acest timp, in drumul sau spre Viena, primarul Nicolae Robu facea abstracție de problemele aflate in fața ochilor, vorbind…

- Programele de pefecționare se adreseaza studenților din primul an, de la Comunicare și Relații Publice. Agențiile brașovene The Pharmacy și Romanian Copywriter, in parteneriat cu Universitatea Transilvania din Brașov, Facultatea de Sociologie și Comunicare au lansat astazi, 26 februarie…

- Din nefericire, in majoritatea situațiilor, cancerul pancreatic este depistat in stadii avansate, cand este prea tarziu pentru a vorbi de vindecare. In aproximativ 90% din cazuri, tumoarea se formeaza in pancreasul exocrin, responsabil de producerea enzimelor indispensabile digestiei, putand…

- Universitatea Transilvania din Brasov, prin Facultatea de Matematica și Informatica, organizeaza, și in anul universitar 2018-2019, pregatire pentru examenul de Bacalaureat, la disciplina Informatica (in corpul P al universitații, str. Iuliu Maniu nr. 50). Pregatirea este conceputa sub forma unor…

- Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, vrea controale in trafic pentru depistarea șoferilor care practica pirateria in domeniul transportului intrajudețean. El a afirmat ca verificarile vor fi facute de angajații din aparatul propriu al CJ. Președintele Flutur a spus ca acum este…

- Medicii de familie vor putea recomanda efectuarea unor analize pentru depistarea Hepatitelor cronice B si C pentru toate categoriile de asigurati. In prezent, aceste analize pot fi prescrise numai pentru gravide si pentru persoanele care au venit in contact cu bolnavii, potrivit Proiectului Normelor…

- Cel mai ridicat procentaj de copii de 12 ani sau sub aceasta varsta care au beneficiat in 2016 de servicii oficiale de ingrijire a copilului se inregistreaza in Danemarca (86%), Suedia (70%), Marea Britanie (65%) si Germania (64%), iar cel mai scazut in Letonia (1%), Croatia (2%), Slovacia (3%),…

- Milioane de romani primesc o veste uriașa! Guvernul Dancila vrea sa ii trimita gratis la dentist. De serviciile gratuite pe care Executivul vrea sa le asigure romanilor vor beneficia atat persoanele asigurate in sistemul public de sanatate, cat și cele neasigurate.Totuși, aceste pachete de…

- Contractul-cadru pentru 2018 aduce o serie de noutati, printre care faptul ca medicii de familie vor putea cere analize pentru depistarea hepatitei B si C pentru toate categoriile de asigurati si pot face spirometrie pentru monitorizarea astmului bronsic. De asemenea, finantarea serviciilor medicale…

- Din luna aprilie, medicii de familie vor putea recomanda tuturor asiguratilor analize decontate de Casa de Asigurari pentru depistarea infectiei cu virusii hepatitelor cronice B si C, odata cu intrarea in vigoare a noilor norme de aplicare a Contractului-cadru din sistemul sanitar. De la aceeasi data,…

- Contractul-cadru pentru 2018 aduce o serie de noutati, printre care faptul ca medicii de familie vor putea cere analize pentru depistarea hepatitei B si C pentru toate categoriile de asigurati si pot face spirometrie pentru monitorizarea astmului bronsic.

- Cursuri gratuite de pregatire pentru viitorii studenți la Universitatea Politehnica Timișoara! Universitatea Politehnica Timișoara, prin Departamentul de Matematica, vine in sprijinul elevilor de liceu, potențiali studenți, organizand și in 2018, ca in fiecare an, cursuri gratuite de pregatire, indiferent…

- Purtatorul de cuvant al IPJ Cluj Napoca, Carmen Jucan, a declarat luni ca politistii fac investigatii pentru depistarea lui Ioan Bene, informeaza Romania TV."Pe numele barbatului Ioan Bene ndash; n.a. a fost emis un mandat european de arestare. Politistii fac, in continuare, investigatii pentru depistarea…

- Totul a mers bine și dupa naștere mama și copilul au fost externați din maternitate și au plecat acasa. Dupa numai doua zile cei doi au revenit la spital pentru ca baiețelul nu se simțea bine și avea febra. Timp de o saptamana copilul s-a zbatut intre viata si moarte, insa in cea de a 13-a zi de…

- Doi barbati din judeul Mures, unul de 40 de ani si unul de 50 de ani, au murit saptamana trecuta, iar analizele de laborator au confirmat existenta virusului gripal AH1N1. Reprezentantii Directiei de Sanatate Publica Mures au anuntat, miercuri, ca s-au confirmat doua decese din cauza gripei la doi…

- Proprietarii celor aproape 7.000 de imobile din comuna Sancraieni, jud. Harghita, au inceput sa primeasca gratuit, prin Programul național de cadastru și carte funciara 2015-2023, extrasele de carte funciara.

- in Romania, unele analize sunt decontate de Casa Naționala de Asigurari de Sanatate, dar nu și mamografiile, teste Papanicolau, ecografii și consultații ginecologice, precum și investigații complexe.

- Deputatul PSD, care este membru in Comisia pentru buget, finante si banci din Camera Deputatilor, sustine ca facilitatile sunt acordate printr-un act normativ care garanteaza servicii bancare gratuite pentru consumatorii vulnerabili. Potrivit Legii 258/2017, adoptata de Parlament in decembrie 2017,…

- Deputatul PSD, care este membru in Comisia pentru buget, finante si banci din Camera Deputatilor, sustine ca facilitatile sunt acordate printr-un act normativ care garanteaza servicii bancare gratuite pentru consumatorii vulnerabili. Potrivit Legii 258/2017, adoptata de Parlament in decembrie…

- Vara aceasta, turistii din Mamaia se vor inchina la noua biserica ridicata in centrul statiunii, in dreptul hotelului Victoria. Lacasul de cult este inaltat deja, iar in cateva saptamani urmeaza sa aiba acoperisul din tigla.

- Liceenii vor fi pregatiti gratuit la biologie, matematica, chimie organica si biologie vegetala. Meditatiile vor fi oferite de profesori de la Facultatea de Bioinginerie Medicala si de la Facultatea de Farmacie din cadrul UMF Iasi.

- Legea nr. 258/2017 privind gratuitatea unor comisioane pentru conturile de baza ale clienților intra in vigoare de la 27 ianuarie 2017. Conform aceasteia, consumatorii care nu detin un cont bancar inca, isi vor putea deschide un cont curent de baza care va beneficia de comisioane zero la o serie de…

- Oradenii sunt stimulati de municipalitate sa isi plateasca online impozitele si taxele locale, printr-un concurs inedit in care sunt oferite ca premiu bilete pentru o zi de distractie la SPA si la bazinele aquaparkului administrat de primarie.Primaria Oradea va premia persoanele care vor plati…

- O organizație nonguvernamentala deruleaza, in premiera in Romania – in parteneriat cu șapte spitale din București și Ploiești, dar și cu Spitalul Județean Ilfov – o campanie de depistare a Virusului Hepatitic C (VHC) la pacienții care se interneaza in cele mai mari unitați medicale de stat din Romania.…

- Managerul Spitalului Municipal din Odorheiu Secuiesc, Lukacs Antal, a declarat ca starea unuia dintre pacienti este foarte buna si in curand va fi externat, iar ceilalti doi mai au nevoie de tratament de specialitate. Purtatorul de cuvant al Directiei Sanitar Veterinare si pentru Siguranta…

- Un test sangvin experimental a permis detectarea precoce a celor mai frecvente opt tipuri de cancer in 70% din cazuri, in medie, oferind astfel o raza de speranta medicilor care incearca sa depisteze aceasta boala inainte de aparitia simptomelor si sa amelioreze sansele de vindecare ale pacientilor,…

- ”CancerSEEK”, o proba de sange non-invaziva, bazata pe biopsia lichida, este pe cale de a revoluția lumea medicinei. Conform cercetatorilor de la Universitatea ”Johns Hopkins” din Baltimore, SUA, care au cerut deja patentul, ”CancerSEEK” poate detecta opt forme de cancer cu o precizie incredibila, intre…

- Ministrul Sanatații, Florian Bodog, recomanda medicilor de familie sa continue vaccinarea antigripala și in luna ianuarie, mai ales ca, in prezent, exista aproape 300.000 de doze de vaccin gratuit pentru categoriile la risc. “Fac apel la medicii de familie sa continue activitatea de vaccinare, deoarece,…

- Copiii cu varstele cuprinse intre 4 si 14 ani, care vor urca duminica in statiunea Parang, se vor putea bucura de lectii gratuite de schi si snowboard, dar si de un carnaval si karaoke, cu prilejul "Zilei Mondiale a Zapezii",...

- De cand serviciile de mesagerie pe internet, de genul WhatsApp sau Facebook Messenger, au devenit atat de folosie, din ce in ce mai multi hackeri incearca sa profite de naivitatea oamenilor care se pricep mai putin la tehnologie si recurg la diferite siretlicuri nu chiar foarte inventive.

- Legitimatiile de calatorie gratuite pentru pensionari, vizate in 2017, sunt inca valabile. "Vom anunta ulterior data la care acestea vor trebui vizate pe anul in curs. Va multumim pentru intelegere", transmit reprezentantii SCTP pe Facebook.

- Larisa Petrini (Health Coach) ne-a povestit catre ce ne indreptam in viitor in materie de nutriție, dieta & healthy lifestyle, ce este IN și ce este OUT. Catre ce ne indreptam in viitor in materie de nutriție, dieta & healthy lifestyle? Ne indreptam catre flexitarianism (diete care nu elimina in totalitate…

- Regia Autonoma de Transport in Comun Constanta le reaminteste pensionarilor cu pensii de pana la 1450 lei inclusiv, persoanelor in varsta de peste 60 ani care nu realizeaza venituri si persoanelor in varsta de peste 70 de ani beneficiarii H.C.L.M. nr. 302 29.08.2017 ca permisele de calatorie gratuite…

- Agenția Naționala pentru Ocuparea Forței de Munca va organiza, in luna ianuarie a acestui an, 84 de programe de formare profesionala, la nivel național. Potrivit ANOFM, in județul Alba sunt programate doua cursuri gratuite, pentru meseriile de lucrator finisor in construcții și agent de securitate,…

- Ministrul Apararii, Mihai Fifor, a vizitat joi facilitatile in constructie de la Spitalul Universitar de Urgenta Militar Central "Dr. Carol Davila", unde anul acesta va fi inaugurat primul centru integrat de medicina nucleara pentru depistarea afectiunilor oncologice si cardiovasculare. …

- „Spitalul Universitar de Urgenta Militar Central “Dr. Carol Davila” va avea anul acesta primul centru integrat de medicina nucleara pentru depistarea afectiunilor oncologice si cardiovasculare”€ a anuntat ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor. „€Astazi, am vizitat facilitatile Centrului care sunt…

- Medicii de familie din Cluj vor consulta pacientii, mai ales pe cei cu boli cronice si cazurile care constituie urgente, dar nu vor elibera retete si trimiteri medicale, prin acest comportament ei dorind sa se ralieze la protestul de la nivel national, care are ca scop determinarea unei renegocieri…

- Incepand de miercuri, 3 ianuarie, cea mai mare parte a medicilor de familie nu mai elibereaza retete gratuite si compensate sau trimiteri catre diverse specialitati medicale, concedii medicale sau orice alt act medical sau consultatie care se facea in baza contractului incheiat cu Casa Nationala de…

- Medicii de familie protesteaza miercuri pentru ca sunt nemultumiti de faptul ca nu sunt suficienti bani pentru cabinete, iar statul nu face nimic pentru a reduce birocratia din sistem, potrivit Digi24.

- Medicii de familie care nu au semnat actele aditionale de prelungire a contractelor incheiate cu Casa Nationala de Asigurari de Sanatate nu vor mai elibera, de astazi, retete gratuite si compensate si nici trimiteri. Astfel, pacientii vor fi nevoiti sa isi plateasca medicamentele si, in unele cazuri,…

- Incepand din luna ianuarie 2018, tinerii voluntari ai Serviciului European de Voluntariat, gazduiți de Federația YMCA Romania, vor oferi copiilor și tinerilor din Baia Mare ateliere non formale gratuite. Astfel, Jonathan van Varik din Olanda va susține un program de invațare a limbii engleze pentru…

- Incerci serviciul UBER cu plata in numerar… UBER a inceput ca o platforma 100% digitala și, pe masura ce s-a extins in țarile in care utilizarea cardului este mai redusa, a decis ca deținerea unui card nu trebuie sa impiedice pe nimeni sa incerce un serviciu sigur și de incredere. Ca…

- Rezultatele anchetei la Spitalul Clinic de Obstetrica-Ginecologie "Cuza Voda" din Iasi, in cazul celor doi bebelusi care au murit in noiembrie, arata ca nou-nascutii nu au luat Klebsiella din spital, ci cel mai probabil de la vizitatori.

- Primul caz de gripa a fost confirmat prin analize de laborator. La nivel național, au fost inregistrate, in prima saptamana a acestei luni, 82.341 de cazuri de infecții respiratorii acute, cu aproape 37 la suta mai multe fața de perioada precedenta. In județul Timiș au fost raportate 1.512 viroze respiratorii,…