- Premierul britanic, Theresa May, nu va accepta un acord privind Brexitul care sa mentina Marea Britanie pe termen nedefinit in uniunea vamala europeana dupa data efectiva a iesirii din UE, a declarat vineri un purtator de cuvant de la Downing Street, citat de agentiile EFE si Press Association. Reactia…

- Liderii statelor UE vor avea in seara de 17 octombrie o cina de lucru la Bruxelles, la care vor discuta despre un posibil acord cu Marea Britanie privind Brexitul, transmite miercuri agentia Reuters. Reuniunea a fost convocata de presedintele Consiliului European, Donald Tusk, si ea va precede summitul…

- Fostul ministru de externe britanic Boris Johnson a cerut marti Partidului Conservator al premierului Theresa May sa sprijine conducerea acesteia, insa sa respinga propunerile ei din planul de la Chequers privind Brexitul, relateaza Reuters. Boris Johnson, care a demisionat in iulie din…

- Intransigenta Uniunii Europene in negocierile privind Brexitul este motivul pentru care Marea Britanie ar putea parasi blocul comunitar fara un acord, a declarat vineri Nigel Dodds, vicepresedintele Partidului Democratic Unionist nord-irlandez (DUP), care sprijina guvernul minoritar conservator condus…

- Premierul britanic Theresa May a acuzat Uniunea Europeana ca nu trateaza Marea Britanie cu respect, intr-un discurs tinut la o zi dupa ce planul ei privind Brexitul a fost respins de liderii UE, scrie The Guardian.

- Premierul britanic Theresa May a declarat joi ca daca in final nu va reusi sa obtina un acord acceptabil pentru tara sa la negocierile cu UE privind Brexitul, atunci Marea Britanie se va pregati pentru a iesirea din UE fara niciun acord, asigurand totusi ca va prezenta in curand blocului comunitar o…

- Primarul Londrei, Sadiq Khan, intr-o opinie publicata in The Observer , ca este nevoie de organizarea unui al doilea referendum privind Brexitul, din cauza eșecului din negocierile cu UE și riscului de a ieși din Uniune fara un acord. “Timpul se scurge cu rapiditate”, iar guvernul condus de Theresa…

- Premierul britanic Theresa May se confrunta cu o ''sciziune catastrofala'' in cadrul Partidului sau Conservator si, daca aceasta stare de spirit persista fata de asa-numitul ''planul Chequers'' privind Brexitul, 80 sau mai multi dintre parlamentarii conservatori sunt gata