- Un program de analize gratuite pentru depistarea cancerului a fost anunțat de Primaria Capitalei. Acesta se va desfașura incepand din luna august, urmand ca 1.500 de bucureșteni sa beneficieze de el.

- "M-am refacut cu ajutorul medicilor de la Spitalul Cantacuzino din Capitala. Si prima, si a doua, si a treia operatie toate au fost la acelasi spital. Prima la paroscopic, in martie operatia cu abdomen deschis si cea de-a treia, pe 28 iunie, finala si care dupa toate semnalmentele si dupa starea…

- Centrele medicale care sunt inscrise in reteaua de screening a Institutului Oncologic Prof. Dr. Alexandru Trestioreanu Bucuresti, in vederea derularii subprogramului national de screening pentru depistarea precoce activa a cancerului de col uterin dau startul la testare gratuita. Femeile care vor isi…

- Guvernul a aprobat, marti, o hotarare care prevede mentinerea si dezvoltarea programelor nationale existente si introducerea unor programe si activitati noi. Programele nationale de sanatate se vor derula pana la finalul anului 2019, fiind introduse si activitati pentru depistarea precoce a cancerului…

- Primaria Capitalei a prevazut in bugetul pe 2019 fonduri pentru modernizarea uneia dintre cele mai importante fabrici din Capitala, a declarat Aura Raducu, directorul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru Transport Public Bucuresti - Ilfov (ADITPBI).

- 3.000 de teste rapide pentru depistarea cancerului colorectal vor fi distribuite gratuit, in scop preventiv. Boala este depistata anual la peste 10 mii de persoane, iar jumatate nu pot fi salvate pentru ca ajung prea tarziu la medic.

- Spitalul Județean de Urgența (SJU) Alba Iulia reamintește ca programul de screening pentru cancerul de col uterin continua in județul Alba, iar femeile cu varste cuprinse intre 25 și 64 de ani, care nu au contraindicații, pot beneficia de teste gratuite in Alba Iulia, Ambulatoriul cu cabinete de specialitate…

