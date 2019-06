Stiri pe aceeasi tema

- Gravidele din țara noastra vor primi inca de la prima vizita la medicul de familie o adeverința care sa ateste starea lor, astfel incat acestea sa poata beneficia de toate serviciile medicale gratuite destinate lor și cuprinse in pachetele medicale pentru perioada 2018-2019. Masura se regasește intr-o…

- Inca din 2018 CNAS si-a asumat ca oamenii care sunt asigurati la Sanatate vor putea sa-si faca analizele de sange la orice laborator din tara, aflat in contract cu Casa de Asigurari de Sanatate (CAS), si ca isi vor putea lua medicamentele gratuite sau compensate de la orice farmacie din tara, daca are…

- Spitalul Județean Alba a publicat noi vești despre Centrul Multifuncțional Ocna Mureș pe pagina proprie de facebook: ”Contractul pentru continuarea lucrarilor la Centrul multifuncțional Ocna Mureș, ce va funcționa la etajul 1 al fostului spital și va avea trei specialitați – medicina interna, pediatrie…

- Premierul Viorica Dancila a anuntat in debutul sedintei de guvern de marti adoptarea unei ordonante de urgenta privind amnistia fiscala. Șeful Executivului a precizat ca ordonanța de urgența reglementeaza și contribuțiile de asigurari sociale și de sanatate, prin care vor fi eliminate inechitați…

- Asociația Asclepios din Alba Iulia constata din nou existența unor disfuncționalitați ale programului informatic (SIUI) deținut de Casa Naționala de Asigurari de Sanatate. Incepand cu saptamana trecuta, sistemul a funcționat doar cate doua-trei ore pe zi, cauzand prejudicii majore. Pe langa faptul ca…

- Veste importanta pentru romani! Autoritațile au anunțat ce se intampla cu perioada de valabilitate a cardurilor de sanatate emise de Casa de Asigurari de Sanatate (CAS). Ce trebuie sa știe cetațenii?

- Gigel Capota a recunoscut ca exista anumite probleme la Spitalul Județean de Urgența, insa nu vrea sa creada ca va pierde acreditarea unitații medicale. Sorina Pintea a anunțat in urma controlului efectuat la Targu-Jiu ca va propune retragerea acreditarii. Medicii sunt consternați și considera ca decizia…

- Conform unei statistici prezentate de Casa Nationala de Asigurari de Sanatate (CNAS), daca in 2017 4.993 de persoane isi manifestau intentia de a obtine un astfel de dispozitiv, in 2018, numarul acestora ajungea la 5.317. La fel de mari au fost cererile si in anii anteriori, in 2014, in jur de 5.006…