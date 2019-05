Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, a declarat la iesirea de la votul pentru alegerile europarlamentare ca a votat pentru romani care sa sprijine Romania in Europa. ''Am votat pentru romani adevarati, pentru patrioti, pentru romani care intr-adevar sa sprijine Romania in Europa,…

- Rareș Bogdan, primul pe lista candidaților PNL la alegerile europarlamentare, a votat duminica dimineața la o secție de votare din București. El a declarat la ieșirea de la urne ca a votat pentru o Romanie europeana și pentru un viitor mai bun. „Am votat pentru viitorul copiilor acestei țari, pentru…

- Votul la alegerile pentru desemnarea membrilor din Romania in Parlamentul European si la referendumul national pe justiție a inceput in strainatate la Auckland, Noua Zeelanda, la ora 22.00, ora Romaniei (ora 7.00 ora locala), in sectia de votare nr.

- Autoritatea Electorala Permanenta (AEP) a anuntat vineri ca a comandat 20.104.459 de buletine de vot pentru a fi folosite la sectiile de vot din tara, 18.545.515 de timbre autocolante si 93.650 de stampile cu mentiunea 'votat'. Conform unui comunicat de presa al AEP, pentru sectiile de vot din…

- Piata de fuziuni si achizitii din Romania a consemnat o scadere considerabila in primul trimestru al acestui an, comparativ cu aceeasi perioada din 2018, in conditiile in care valoarea totala a pietei s-a incadrat intre 200 si 300 milioane de euro, suma incluzand si tranzactiile care nu au avut o valoare…

- Felix Banila, seful DIICOT, a anuntat ca a fost capturata aproape o tona de cocaina care tranzita Romania si care avea puritate 90%, valoarea putea ajunge la 300 milioane euro. „In cursul zilei de vineri, procurorii DIICOT Tulcea au fost sesizati de structura teritoriala de Combatere a Criminalitatii…

- Populatia totala a Romaniei va scadea la 18 milioane de persoane in anul 2030, iar din 2060 rata de dependenta a sistemului public de pensii, exprimata ca raport procentual intre numarul de pensionari si cel persoanelor ocupate, va ajunge la aproape 100%, daca tendintele declinului demografic si…

