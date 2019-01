Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat, intr-un interviu difuzat marti seara de Antena 3, in contextul in care a fost intrebat despre amnistie si gratiere si daca are vreodata teama ca ar putea „sa dea foc la tara“, ca el nu facut si nici nu va face ceva care sa creeze macar o astfel de stare…

- Premierul Viorica Dancila a declarat duminica, la Antena 3, ca mai multi dintre ambasadori au intrebat-o despre amnistie si gratiere si ca multe dintre aceste intrebar erau dezinformari, ea precizand ca a spus ca nu area inca un proiect. Dancila a adaugat ca nu a discutat inca cu ministrul Justitiei…

- Premierul Viorica Dancila a declarat in Ediție Speciala de la Antena 3 ca sunt multe dezinformari legate de amnistie și grațiere. „Da, au existat discutii legate de acest aspect, m-au intrebat daca dau...

- Tudorel Toader, ministrul Justitiei, nu confirma faptul ca urmeaza sa se adopte o ordonanta de urgenta pentru amnistie si gratiere, asa cum au cerut mai multi lideri PSD, în frunte cu Liviu Dragnea.

- Presedintele USR, Dan Barna, a declarat vineri, la finalul unei intalniri la Palatul Victoria cu premierul Viorica Dancila si cu ministrul Justitiei, Tudorel Toader, ca cei doi oficiali guvernamentali i-au dat asigurari ca "nu intentioneaza si nu...

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, a declarat, luni, ca la ședințele conducerii PSD la care a participat nu s-a discutat despre amnistie și grațiere."La ședințele la care am participat, nu s-a discutat despre amnistie și grațiere", a declarat Tudorel Toader, dupa ședința Comitetului Executiv…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, o noua reacție privind emiterea unei OUG pe amnistie și grațiere. Dupa ce ministrul Justiției, Tudorel Toader, nu a fost demis, liderul PSD Liviu Dragnea a dat asigurari ca emiterea unei OUG pe amnistie și grațiere nu este o prioritate pentru PSD. "OUG privind…

- Tudorel Toader și Calin Popescu Tariceanu au avut o intalnire la biroul lui Liviu Dragnea. Cei trei au discutat despre o ordonanța de urgența pentru legile justiției, dar și inlaturarea efectelor protocoalelor și o OUG pe amnistie.Tudorel Toader a spulberat zvonul ca va da o OUG pentru amnistie…