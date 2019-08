Stiri pe aceeasi tema

- Vicepreședintele Comisiei de Aparare, deputatul PNL Ovidiu Raețchi, atrage atenția ca crimele de la Caracal trebuie sa genereze schimbari din temelii ale structurilor care au ratat interventia atunci cand anchetatorii vor stabili clar cine a gresit.“Crimele de la Caracal si incapacitatea sistemului…

- Potrivit iancuguda.ro, gestiunea resursei umane în sectorul public din România reflecta mai multe dezechilibre: Supradimensionarea: 1/4 români activi lucreaza în sectorul public, media din UE este 1/6; Salariile foarte ridicate nejustificate de productivitate sau…

- Cele mai mari salarii din regiune pentru cei care lucreaza in IT le incaseaza specialiștii din Estonia, a caror medie salariala neta este de 1.567 de euro pe luna, potrivit comparatorului salarial Paylab, lansat in Romania de eJobs.ro. Sunt urmați de cei Slovenia, cu 1.341 de euro lunar, cei din…

- Omul „statistic”€din spațiul rural caștiga, in medie, 48 de lei lunar din agricultura. Exista, inca, diferențe notabile intre veniturile populației rurale și cea din zona urbana, cel puțin in perioadele extrasezoniere. Unei persoane care traiește intr-o gospodarie din spațiul rural ii revin, in medie,…

- Angajatii de la Administratia Finantelor Publice Maramures, au lucrat peste program pentru a putea da unda verde restituirii banilor pentru cei care au platit taxe de prima inmatriculare a autovehiculelor. Astfel, maramuresenii care au depus cereri pentru restituirea taxei speciala, taxei pe poluare,…

- Clujenii au un salariu mediu net lunar de 3.115 lei cu aproximativ 500 de lei mai putin de Bucuresti, acolo unde în medie se câstiga 3.684 de lei pe luna, fiind orasul cu cel mai mare salariu mediu lunar. Vrancea este singurul judet din întreaga tara cu salariu mediu de sub 2.000…

- Spre exemplu, in 2018 salariul mediu al angajatilor din uzina Ford de la Craiova a fost de circa 3.000 de lei net pe luna, pe cand salariul angajatilor de pe plaftorma Dacia de la Mioveni a fost, in medie, aproximativ 5.000 de lei net pe luna. In plus, angajatii Ford castiga cu 400 de lei net lunar…

- ​Premierul Viorica Dancila a spus, marți, ca venitul mediu al romanilor a crescut cu 50% fața de martie 2016, salariul mediu net depașind 3.000 de lei, scrie Hotnews. Asteptam opiniile dumneavoastra in comentarii.