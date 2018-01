Stiri pe aceeasi tema

- TICHETE DE MASA 2018: La fiecare 25 de noi beneficiari ai tichetelor de masa se creeaza un loc de munca in sectorul agroalimentar, retail sau horeca. Tichetele valorice, indeosebi tichetele de masa, pentru care s-au facut calcule specifice pentru anii 2014 si 2016, au o eficienta remarcabila in generarea…

- O analiza a Academiei Romane releva ca fiecare leu acordat prin tichete de masa aduce incasari bugetare de 40 de bani, iar pentru fiecare leu de contributii sociale scutite de la plata intra in economia locala aproape patru lei.

- Fiecare leu acordat in tichete de masa aduce incasari bugetare de 40 de bani, iar pentru fiecare leu de contributii sociale scutite de la plata intra in economia locala aproape patru lei, reiese dintr-o analiza realizata de Academia Romana - Centrul de Cercetari Financiare si Monetare "Victor Slavescu'…

- Fiecare leu acordat in tichete de masa aduce incasari bugetare de 40 de bani, iar pentru fiecare leu de contributii sociale scutite de la plata intra in economia locala aproape patru lei, reiese dintr-o analiza realizata de Academia Romana - Centrul de Cercetari Financiare si Monetare "Victor Slavescu'…

- Fiecare leu acordat in tichete de masa aduce incasari bugetare de 40 de bani, iar pentru fiecare leu de contribuții sociale scutite de la plata intra in economia locala aproape 4 lei, reiese dintr-o analiza realizata de Academia Romana – Centrul de Cercetari Financiare și Monetare „Victor Slavescu”…

- Fiecare leu acordat in tichete de masa aduce incasari bugetare de 40 de bani, iar pentru fiecare leu de contributii sociale scutite de la plata intra in economia locala aproape 4 lei, reiese dintr-o analiza realizata de Academia Romana - Centrul de Cercetari Financiare si Monetare "Victor Slavescu"…

- In baza de date a AJOFM Dambovita sunt inregistrate astazi 315 locuri de munca, din care: – 20 pentru Post-ul Oferta de locuri de munca disponibila in baza de date a AJOFM Dambovița apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Studentii aradeni au ocazia sa lucreze in perioada de vara in Germania. Pentru anul 2018, sunt disponibile 50 de posturi in domeniul hotelier – gastronomic, ȋn gastronomia de sistem (fast-food), ȋn productia industriala si ȋn domeniul serviciilor.

- O companie de tip SRL-D din Buzau, cu activitati pe piata constructiilor, a ajuns la peste 200 de angajati, acesta fiind cel mai mare angajator in randul firmelor care au pornit de la zero in ultimii ani.

- Rheinmetall prin compania mixta romano-germana Romanian Military Vehicle Systems (RMVS), in care partile detin 50%, anunta, printr-un comunicat de presa, ca va crea peste 600 locuri de munca directe si indirecte la Moreni, unde se vor construi 400 de transportoare blindate 8x8 Agilis, iar circa 87%…

- AJOFM Satu Mare ofera pentru saptamana urmatoare un numar de 221 de locuri de munca vacante dintre care 5 pentru cei cu studii superioare. Structura pe meserii : MESERIA Locuri ACOPERITOR METALE 5 AGENT CONTRACTARI SI ACHIZITII (BROKER MARFURI) 1 AGENT DE SECURITATE 7 AGENT DE VANZARI 9 AGENT RECLAMA…

- Oferta de astazi este valabila in perioada 17- 24 ianuarie 2018. „Oferta cuprinde 37 de locuri de munca pentru cei cu studii superioare si 488 de posturi pentru persoanele cu studii medii sau minime", a transmis Adriana Sirghie, purtatorul de cuvant al institutiei. Printre numele mari din economia…

- Temperaturile joase ii fac pe oamenii strazii sa ia cu asalt Centrul de gazduire din Capitala. Pentru a-i adaposti pe toti, autoritațile au suplimentat numarul de locuri. Acum instituția poate caza pana la 120 de oameni, desi are o capacitate de 70 de locuri.

- Iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana fara un acord privind viitoarele relatii bilaterale risca sa genereze pierderea a 500.000 de locuri de munca pe teritoriul britanic si retragerea unor investitii in valoare de 50 de miliarde de lire (56 mln euro), avertizeaza primarul Londrei, Sadiq Khan.

- Marea Britanie ar putea pierde aproape o jumatate de milion de locuri de munca pana in 2030 daca iese din Uniunea Europeana fara un acord, potrivit scenariului cel mai pesimist al unui studiu comandat de primarul proeuropean al Londrei Sadiq Khan si dezvaluit joi. "Daca Regatul Unit va parasi…

- Angajatorii din Spatiul Economic European ofera, prin reteaua EURES Romania, peste 900 de locuri de munca. Cele mai multe sunt in Portugalia, la cules de zmeura, in Spania, tot in agricultura si in Malta, pentru soferi de autobuz.Conform datelor transmise de Agentia Nationala pentru Ocuparea…

- LOCURI DE MUNCA… La inceput de an, 150 locuri de munca sezoniere in domeniul agricol sunt disponibile in Spania, prin intermediul Retelei EURES Romania pentru vasluienii interesati. Potrivit celor de la AJOFM VASLUI, grupul de firme Queralt (Fruits Queralt) din provincia Lleida este format din mai multe…

- Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca anunța ca sunt disponibile sute de locuri de munca pentru romani in Spania si Malta. Potrivit ANOFM, peste 550 de locuri de munca sunt vacante in Spatiul Economic European. Cele mai multe sunt in Spania, in agricultura, in Malta, unde se cauta soferi…

- Peste 16.300 de locuri de munca sunt vacante la nivel national, cele mai multe fiind in Capitala, dar si in judetele Prahova, Arad si Timis, potrivit statisticilor Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM)....

- Daca ai permis auto C+E, atestat valabil, cartela tahograf și cunoștințe minime de conversație in engleza - ai toate șansele sa te angajezi la Comautosport, ca șofer de tir in comunitatea europeana. Sunt posturi vacante și pentru cei talentați la producție publicitara. VEZI mai jos oferta completa:

- Angajatorii din Spatiul Economic European pun la dispozitia lucratorilor romani, prin intermediul retelei EURES, peste 1.000 de locuri de munca, cele mai multe in Portugalia, Spania, Germania și Malta. Conform Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM), in Portugalia sunt disponibile…

- Președintele Parlamentului Andrian Candu anunța inițierea reformei Parlamentului. Declarația a fost facuta cu puțin timp în urma, în cadrul unui briefing de presa scrie DESCHIDE.MD Astfel, speakerul a precizat ca dupa reforma Guvernului, urmeaza sa aiba loc și reforma Legislativului.…

- Potrivit datelor rezultate din ofertele angajatorilor, in evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Munca (AJOFM) sunt inregistrate 175 de posturi disponibile, astfel: Agenția Locala Vaslui – 100, Agenția Locala Barlad – 44, Agenția Locala Huși – 31. Agenția Locala Vaslui, str. Spiru Haret,…

- 920 de locuri de munca sunt valabile in aceasta perioada in țari ale Uniunii Europene. La nivelul judetului Teleorman 2.430 de persoane au depus dosare, pentru a obtine un loc de munca in strainatate, din care 702 persoane au fost admise la selectiile organizate de Serviciul Public de Ocupare. In cadrul…

- 1,1 milioane de specialisti au lipsit angajatorilor germani in trimestrul 3 al anului 2017, mai mult decat oricand. Economia se afla intr-o ascensiune continua si lipsesc cadrele tinere pentru acoperirea necesarului de forta de munca. Companiile germane cauta asiduu talente in intreaga lume. Cine s-a…

- Discuțiile de astazi de la Direcția Miniera a CE Oltenia, in legatura ca imparțirea economiei la fondul de salarii, este una hotaratoare pentru angajații de la munca de jos din unitațile miniere. Asta deoarece angajații din producție, cu salarii mici, sunt nemulțumiți ca economia la fondul…

- Unele locuri de munca vor disparea, dar automatizarea cu ajutorul roboților creeaza mai multe locuri de munca Din ce in ce mai mulți roboți vor colabora cu oamenii Industria romaneasca risca sa ramana in urma vecinilor din punct de vedere tehnologic Majoritatea studiilor referitoare la efectele automatizarii…

- O suma de 278 de miliarde de euro a intrat deja in economia reala a Europei prin intermediul fondurilor structurale si de investitii europene, se arata intr-un comunicat al Comisiei Europene (CE) publicat joi, care evidentiaza realizarile celor cinci fonduri ale UE de la inceputul perioadei de finantare,…

- Companiile pun la dispoziția celor care vor sa se angajeze 18.758 de locuri de munca, la nivel national, arata datele centralizate de Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM). Potrivit sursei citate, cele mai multe locuri de muncă vacante sunt în Bucureşti - 4.011, Arad…

- Responsabilii din Primarie s-au gandit si anul acesta la cei care nu au venituri suficiente pentru a aseza ceva pe masa de sarbatori. 350 de buzoieni vor primi tichete valorice in valoare de cate 200 de lei fiecare. Tichetele vor putea fi folosite exclusiv pentru achizitionarea de produse alimentare.…

- Vanzarile de haine, incaltaminte si accesorii contrafacute in Uniunea Europeana sunt de aproape 10- din totalul vanzarilor din acest sector in UE, arata un studiu realizat de The Office for Harmonization in the Internal Market (OHIM), agentia europeana pentru proprietatea intelectuala. Business-urile…

- Consiliul fiscal face angajari in aceasta perioada. Posturile vacante sunt in cadrul Secretariatului Tehnic. Consiliul fiscal, organizat in cadrul Centrului de Cercetari Financiare si Monetare al Academiei Romane „Victor Slavescu, cu sediul in Bucuresti, Calea 13 Septrembrie nr. 13, Sector 5, a scos…

- Cele mai multe locuri de munca sunt in Spania, Portugalia si Germania, potrivit Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM). Conform datelor centralizate de ANOFM, in Spania sunt disponibile 815 locuri de munca pentru muncitor necalificat pentru cules capsuni, in Portugalia…

- Consiliul fiscal, organizat in cadrul Centrului de Cercetari Financiare si Monetare al Academiei Romane „Victor Slavescu, organizeaza concurs pentru ocuparea unor posturi vacante din cadrul Secretariatului Tehnic. Cele doua posturi scoase la concurs – expert gradul 1A si expert debutant…

- S-a încheiat primul proces de bugetare participativa online din România, ”Bugetare participativa Cluj-Napoca 2017”. Va prezentam cele 15 proiecte care vor fi implementate de Primaria municipiului Cluj-Napoca începând de anul viitor: Primul…

- Mutare de proportii a unui gigant din Romania. Gazda celor de la Amazon 'joaca tare' in piata si se pregateste sa dea startul unei afaceri care va aduce mii de locuri de munca pentru romani. Dupa finalizarea unui proiect de proportii in Bucuresti, firma a decis sa investeasca sute de milioane de…

- Dezvoltarea unei localitati importante din judetul Timis se remarca si dupa numarul investitiilor care apar. Inca din vara, mai multi agenti economici s-au plans de lipsa de forta de munca, indiferent ca vorbim de personal calificat sau fara nici o pregatire. Se cautau, in general, ospatari, barmani,…

- Peste 2.400 de persoane au participat la cele doua targuri de cariere din Alba Iulia și Targu Mureș, ce au avut loc in luna noiembrie 2017, unde ADR Centru, prin Centrul de Informare Europe Direct Regiunea Centru, a avut cate un stand propriu de informare. Pulsul pieței muncii pentru tineri, dar și…

- In data de 21.11.2017, ora 02:15 la SC One Star Security SRLndash; Postul 16, Centrul de recreere, in exteriorul CNE Cernavoda a avut loc un eveniment soldat cu decesul unui lucrator.Potrivit inspectorilor ITM Constanta, Ion R., in varsta de 57 de ani, era agent de securitate.Din cercetari s a stabilit…

- Consiliul Judetean Dambovita a semnat, vineri, 17 noiembrie, contractul de constituire a dreptului de superficie asupra terenului destinat construirii mall-ului din zona UM Gara, locul unde au fost impuscati sotii Ceausescu.

- Primaria Capitalei anunta organizarea unui targ de joburi, in zilele de 17 si 18 noiembrie, in vederea ocuparii celor peste 2.000 de posturi disponibile aflate in portofoliul celor douazeci si doua de companii municipale.

- Veste excelenta pentru romanii care sunt in cautare unui loc de munca! Angajatorii au anunțat ca scot 1.927 de locuri de munca pentru toți cei care iși doresc sa caștige bani lucrand in strainatate.

- Angajatorii din Spatiul Economic European au 1.927 de locuri de munca vacante in reteaua Eures, cele mai multe fiind in Spania, la cules de capsuni, in Portugalia, la cules de zmeura, si in Danemarca, la cules de mazare. De asemenea, angajatorii din Marea Britanie cauta 100 de muncitori in fabrica,…

- Tichetele valorice reprezinta un instrument de motivare cu popularitate ridicata in randul angajatilor, angajatorilor si comerciantilor parteneri care le accepta la plata, arata un studiu realizat de GfK. Intre acestea, tichetele de masa si tichetele cadou sunt cele mai cunoscute, cele mai…

- Cele mai multe locuri de munca vacante la ora actuala in Mehedinti sunt in industria componentelor auto, alimentatie publica, confectii/textile, constructii navale, constructii, industria alimentara, fabricare celuloza si hartie, asigurari.

- Companiile care iși motiveaza salariații prin tichete valorice se declara in proporție de 96% mulțumite și foarte mulțumite de sistemul de tichete, pe care il apreciaza pentru ca este ușor de implementat și aduce beneficii importante. Patru din cinci angajatori care acorda tichete valorice considera…

- EURES Romania ofera 300 locuri de munca vacante in Portugalia (campania 2018) pentru munca sezoniera in agricultura, la recoltarea zmeurei. Durata contractului este de aproximativ 3 luni, timpul de lucru este de 40 de ore/saptamana, cu posibilitatea ca, in timpul campaniei, in funcție…

- Laura Toporascu In aceasta perioada, Agenția Județeana pentru Ocuparea Forței de Munca (AJOFM) Vaslui ofera, prin intermediul rețelei EURES Romania, 2.159 de locuri de munca vacante, cele mai multe in Spania – 814. Din acestea, 800 sunt pentru muncitori necalificați la cules de capșune, 10 pentru sudori,…

- Un barbat de 35 de ani a fost retinut de politisti dupa ce ar fi furat mai multe produse alimentare dintr-un depozit din Resita. Politistii au anuntat ca in noaptea de 28/29 octombrie, barbatul ar fi fortat lacatele unui depozit apartinand unei societati comerciale de pe Aleea Sportivilor iar din interior…

- Avem locuri de munca neocupate. Și avem oameni care vor sa ocupe acele locuri de munca.In media revine din cand in cand povestea patronilor care nu iși gasesc angajați. Problema este una larg raspandita. Conform unui site internațional, cam 70% din angajați au raportat ca au avut dificultați…