Analiza Tehnică - element esențial pentru succesul în tranzacționare Intai ce numim mai exact analiza tehnica? Analiza tehnica este un tip de analiza care se folosește cu precadere in piețele financiare, și inseamna a studia mișcarea prețului pe graficele instrumentelor financiare. Adepții analizei tehnice o folosesc pentru a face previziuni referitoare la mișcarea viitoare a prețurilor, in baza evoluțiilor trecute. Analiza tehnica are la baza teoria conform careia toate elementele care influențeaza un instrument financiar la un moment dat sunt reflectate de fluctuația prețului. Analiștii tehnici considera ca este suficient acest tip de analiza… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

