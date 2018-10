Stiri pe aceeasi tema

- FC Hermannstadt si Astra Giurgiu deschid sambata in Liga 1 Betano. Partida are loc de la ora 16 si poate fi urmarita pe Digi Sport, Telekom Sport si Look TV. www.prosport.ro transmite meciul in format live text.

- Vasile Miriuța a fost numit oficial ca nou antrenor la Hermannstadt, dupa ce sibienii l-au demis pe Alexandru Pelici din cauza rezultatelor modeste din ultima vreme. Azi, tehnicianul a oferit un interviu, dar a aparut in fața camerei cu un echipament mazgalit! Pentru ca probabil timpul a fost prea…

- Vasile Miriuța a inceput revoluția la Hermannstadt, prima aventura dupa ce aplecat de la Dinamo. Conducerea i-a cerut sa evite retrogradarea, el vrea mai mult. "Tati" e din nou in circuit. ...

- Chiar daca a terminat la egalitate 1-1 cu CSU Craiova, Alexandru Pelici, antrenorul care a reușit promovarea ardelenilor in Liga 1, nu și-a salvat postul la Hermannstadt. Oficialii echipei sibiene au decis sa-l dea afara. A fost numit bainmareanul Vasile Miriuța, 50 de ani, care le-a mai antrenat in…

- FC Hermannstadt negociaza ultimele detalii ale despartirii de Alexandru Pelici, iar Vasile Miriuta va fi pe banca la urmatorul meci din campionat, cu Astra Giurgiu. Sibienii au traversat insa o serie extrem de proasta, care l-a costat postul pe Pelici: are un singur punct in ultimele sase…

- Anamaria Prodan a dezvaluit faptul ca ca pe langa Vasile Miriuța, pe lista șefilor celor de la Hermannstadt este și Edi Iordanescu. Cei doi se bat pentru postul lui Alexandru Pelici. "Au fost discuții și cu Edi Iordanescu la Hermannstadt. S-a discutat despre multe, nume nu doar despre Vasile Miriuța.…

