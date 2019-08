Analiză Sierra Quadrant – peste 60.000 de firme s-au ,,evaporat“ din economie în 2019 Numai puțin de 62.530 de firme și PFA-uri au fost radiate de la Registrul Comerțului in primele 5 luni din acest an, cu 75% mai multe decat anul trecut. Este un record pentru economia romaneasca, un semnal de alarma avand in vedere ca multe dintre aceste companii activeaza in domenii cu dezvoltare ampla pe orizontala, precum comerțul, industria prelucratoare, transporturile și depozitarea. Intr-o economie in care blocajul financiar este prezent la scara larga, plata cu intarziere a facturilor fiind aproape generalizata, inchiderea unei firme poate avea consecințe semnificative pe lanțul economic.… Citeste articolul mai departe pe agro-business.ro…

