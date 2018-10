Stiri pe aceeasi tema

- O femeie din doua si un barbat din trei risca sa dezvolte o afectiune neurologica - accident vascular cerebral (AVC), dementa sau Parkinson - estimeaza un studiu realizat in Olanda și publicat, marți, in „Journal of Neurology Neurosurgery and Psychiatry”, informeaza AFP, preluata de...

- O femeie din doua si un barbat din trei risca sa dezvolte o afectiune neurologica - accident vascular cerebral (AVC), dementa sau Parkinson - estimeaza un studiu realizat in Olanda, publicat marti in Journal of Neurology Neurosurgery and Psychiatry si citat de AFP. Studiul se bazeaza pe observatiile…

- Regina Paola (81 de ani), mama regelui Filip al Belgiei, a suferit un accident vascular cerebral in noaptea de marti spre miercuri cand se afla la Venetia si va fi repatriata de urgenta, informeaza mass-media belgiene si italiene.

- Fenella Fielding a suferit un accident cerebral vascular, in urma cu doua saptamani, pe data de 25 august. Fenella Fielding a murit tragic la varsta de 90 de ani, dupa ce a suferit un accident vascular cerebral. Actrița cu o cariera de spectacol de afaceri de sapte decenii, a murit ieri, dupa ce a suferit…

- Fostul atlet Michael Johnson, cvadruplu campion olimpic, a anuntat ca se recupereaza dupa ce a suferit un atac ischemic tranzitoriu, accident neurologic cu durata mai mica de 24 de ore, numit uneori si “mini-accident vascular cerebral”.“Saptamana trecuta, surprinzator, am suferit un atac ischemic tranzitoriu…

- Fostul atlet Michael Johnson, cvadruplu campion olimpic, a anuntat ca se recupereaza dupa ce a suferit un atac ischemic tranzitoriu, accident neurologic cu durata mai mica de 24 de ore, numit uneori si “mini-accident vascular cerebral”.“Saptamana trecuta, surprinzator, am suferit un atac ischemic…

- Diclofenacul creste semnificativ riscul de infarct, arata un nou studiu publicat de British Medical Journal. Potrivit datelor culese de la peste 6 milioane de subiecți, cei care au utilizat drept analgezic diclofenacul au manifestat o creștere de 50% a riscurilor de infarct și accident vascular. Un…

- Alaptarea la san diminueaza riscul de accident vascular cerebral, se arata in concluziile unei cercetari efectuata in Statele Unite, citata miercuri de Press Association. Alte studii au descoperit anterior ca alaptarea naturala poate reduce riscul de a dezvolta cancer de san si ovarian, dar si de aparitie…