- Lumea medicala din Romania este uluita! La Maternitatea din Ploiesti s-a nascut un bebeluș cu doua penisuri. Medicii declara ca este primul caz de acest fel intalnit in spitalul lor și ca trebuie facute consulturi genetice de specialiatitate pentru a se pune un diagnostic corect.

- Populatia Romaniei a continuat scaderea din cauze demografice, dar declinul a incetinit in august, cand s-au pierdut 1.430 locuitori, fata de 3.069 in aceeasi luna a anului trecut, din cauza cresterii natalitatii, arata datele publicate miercuri de Institutul National de Statistica (INS). In…

- Europarlamentarul PPU Maria Grapini a declarat, sambata, ca Romania “nu sta bine” din punct de vedere demografic, iar daca familia traditionala nu va fi sustinuta, “nu pot aparea copiii”, potrivit Agerpres. Prezenta la Cluj, Grapini a sustinut ca familia traditionala inseamna casatoria dintre o femeie…

- Economia romaneasca si-a temperat avansul in acest an, spre 4% din PIB, iar primele efecte incep sa se resimta in mediul de business, cele mai riscante trei sectoare din economie din punct de vedere al insolventelor fiind comertul, constructiile si industria prelucratoare. Numarul companiilor dizolvate…

- ''Din punct de vedere politic, domnul Dragnea poate pleca din fruntea partidului cand PSD va pierde alegerile europarlamentare, prezidențiale, parlamentare. Inainte nu cred ca ar face acest lucru. Din punct de vedere al poliției politice, poate pleca din fruntea PSD daca il ia miliția. Altminteri…

- Populatia Romaniei a continuat scaderea din cauze demografice, iar declinul s-a accentuat in iulie, cand s-au pierdut 2.009 locuitori, fata de 1.654 in aceeasi luna a anului trecut, din cauza cresterii mortalitatii, in conditiile in care natalitatea a crescut, arata datele publicate luni de Institutul…

- Populatia rezidenta in Romania a scazut in 2017 cu 120.700 de persoane, ritm redus fata de cel din anul precedent, din cauza declinului demografic si a emigratiei, arata datele publicate miercuri de Institutul National de Statistica (INS), scrie News.ro.La 1 ianuarie 2018, populatia rezidenta…

