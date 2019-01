ANALIZA n atenția ANCOM: Ce se ntmplă cu tarifele de terminare n rețelele mobile? Uitându-ma în propunerea de plan de acțiuni al ANCOM pentru anul 2019 am observat o eroare sau anomalie. La pagina 2, punctul 8 se prevede &"Stabilirea tarifelor serviciilor de terminare la puncte fixe a apelurilor pe baza unui model de calculatie a costurilor&". Eroarea este prezența cuvântului &"fixe&" în loc de &"mobile&". Sau, daca nu este o eroare atunci este o anomalie - ANCOM își propune eforturi pentru un obiectiv mai puțin important în detrimentul unuia cu mare impact asupra industriei.



Telefonia fixa, careia ANCOM îi acorda o deosebita… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Aproape 5,4 milioane de numere au fost transferate intre rețelele de telefonie, in cei zece ani de cand portabilitatea numerelor a fost introdusa in Romania, a informat, joi, Autoritatea Naționala pentru Administrare și Reglementare in Comunicații (ANCOM), potrivit mediafax. Din acest total,…

- Organizația PES activists Romania s-a reunit in perioada 11-13 ianuarie 2019, la Predeal, in cadrul Adunarii Generale in vederea pregatirii alegerilor pentru Parlamentul European ce vor avea loc pe 26 mai 2019. „Viitoarele alegeri pentru Parlamentul European reprezinta o miza uriașa care risca sa decida…

- Peste 166.000 de turisti romani au ajuns de Revelion in statiunile din tara, cu 4,5- mai mult decat in 2017, si au cheltuit peste 40 de milioane de euro, in crestere cu 8,5-, comparativ cu Revelionul anterior, conform datelor Federatiei Patronatelor din Turismul Romanesc (FPTR). "Ca in fiecare an, Romania…

- PREȚ GAZE, plafonare ”Stabilirea unui plafon privind pretul la gaze este alta masura avuta in vedere pentru a proteja atat consumatorii casnici cat si mediul economic. Din pacate, comportamentul unor companii in diferite sectoare de activitate arata foarte clar un dispret, putem spune, fata de ce…

- Romania se situeaza pe ultimul loc in Uniunea Europeana in ceea ce priveste bugetul alocat pentru sanatate in anul 2017, conform unui raport publicat de Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economica (OECD).

- Rezolutia votata de Parlamentul European, cu o larga majoritate, si recentul Raport din cadrul Mecanismului de Cooperare si Verificare (MCV) vin sa confirme situatia grava in care se afla Romania. Din pacate pentru cetatenii romani, din pacate pentru cetatenii europeni, Romania se dovedeste nu numai…

- Un proiect de lege prevede posibilitatea amendarii șoferilor care comit abateri în trafic pe baza filmarilor facute de persoane private. Proiectul de lege depus de un parlamentar USR prevede posibilitatea sancționarii pe baza unor probe video realizate…

- „Am finalizat consultarea nationala pe marginea unei decizii care armonizeaza cerințele tehnice și tarifele serviciilor auxiliare pentru interconectarea IP in cazul terminarii apelurilor fixe și mobile in rețelele publice de telefonie. Scopul nostru este sa asiguram șanse egale tuturor jucatorilor prezenți…