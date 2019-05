Stiri pe aceeasi tema

- La scurt timp dupa intalnirea Kim-Putin de la Vladivostok, Coreea de Nord a lansat o salva cu numeroase proiectile tactice, cu raza scurta, inclusiv o racheta balistica cu combustibil solid, cu raza scurta de actiune.

- Secretarul de stat american, Mike Pompeo, i-a spus miercuri ministrului rus de externe, Serghei Lavrov, ca Moscova "destabilizeaza" Venezuela si i-a cerut din nou Rusiei sa inceteze sprijinul acordat presedintelui venezuelan, Nicolas Maduro, relateaza AFP, citata de Agerpres.In cursul unei…

- Liderul nord-coreean Kim Jong-Un ar putea sa se deplaseze la baza marinei ruse din Vladivostok (tinutul Primorie) in cadrul vizitei pe care o va intreprinde in curand in acest oras rusesc de pe coasta Pacificului pentru a se intalni cu presedintele rus Vladimir Putin, relateaza luni agentia de presa…

- Emisarul american pentru Coreea de Nord este asteptat la Moscova miercuri pentru convorbiri cu responsabili rusi, inainte de o posibila intalnire intre Kim Jong Un si Vladimir Putin, relateaza AFP. Stephen Biegun urmeaza sa se intalneasca miercuri si joi "cu responsabilii rusi pentru eforturile de a…

- In REVISTA PRESEI de astazi, stiripesurse.ro va propune o analiza a lui Iulian Chifu pe tema escaladarii la extrem a conflictului intre cele doua state nucleare India și Pakistan.Adevarul: Recentele evolutii dintre India si Pakistan si eliberarea vineri a pilotului capturat, Abhinandan…

- In opinia analistului Iulian Chifu, summitul de la Hanoi dintre președintele Donald Trump și dictatorul nord-coreean Kim Jong-Un s-a incheiat cu un fiasco avand in vedere ca numarul divergențelor era extrem de mare și in teme mult prea relevante pentru interesele fiecarei parți pentru a putea fi…

- In opinia analistului Iulian Chifu, Rusia a fost pusa intr-o situație dificila, ramanand in brațe cu un adevarat cartof fierbinte prin decizia administrației Trump de retragere a trupelor din Siria.Adevarul: Au curs rauri de cerneala pentru a sublinia victoria Rusiei, a Siriei lui al Assad…