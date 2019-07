Stiri pe aceeasi tema

- Iranul a confirmat ca incepe sa imbogateasca uraniu la un nivel interzis de Acordul de la Viena din 2015 in dosarul nuclear iranian, fragilizand si mai mult acest pact, ca represalii fata de retragerea unilaterala americana si sanctiunile americane, relateaza AFP.

- Aceasta masura a fost anuntata miercuri de catre presedintele iranian Hassan Rohani, care a acuzat din nou Statele Unite, Europa, China si Rusia de faptul ca se fac vinovate de impasul in care se afla Acordul de la Viena. Anuntul Teheranului are loc pe fondul unor tensiuni exacerbate intre Iran si Washington,…

- Presedintele iranian Hassan Rouhani a avertizat ca tara sa „va trece“, duminica, „la urmatorul pas“ in marirea cantitatii de uraniu imbogatit, peste limita convenita in Acordul de la Viena.

- Rusia a declarat luni ca regreta anuntul facut de Iran cu privire la depasirea limitei pentru rezervele sale de uraniu imbogatit impusa de acordul incheiat in 2015 asupra programului sau nuclear, indemnand in acelasi timp sa nu fie dramatizata situatia, informeaza AGERPRES.Iranul a depasit…

- Directorul serviciilor secrete israeliene (Mosad) Yossi Cohen a anuntat luni ca tara sa dispune de surse care dau asigurari ”cu certitudine” ca Iranul se afla in spatele recentelor atacuri in regiunea Golfului Persic, relateaza AFP.Citește și: Tariceanu, lovitura sub centura pentru Teodorovici:…

- In opinia analistului Iulian Chifu, situația tensionata din Golful Persic pare sa conduca lumea la un nou conflict major intre SUA și Iran, de care țari precum Rusia, Israel, Arabia Saudita nu par a fi straine.Adevarul: Evenimentele din Golful Persic par a impinge lumea spre un razboi…

- Indemnuri la calm se multiplica, de teama izbucnirii unui razboi in regiunea Golfului Persic, in urma atacurilor vizand doua petroliere la Marea Oman, de care presedintele american Donald Trump a acuzat Iranul, care neaga orice implicare, relateaza AFP.Doua petroliere - unul norvegian, iar…

- Portavionul trimis de Administratia Donald Trump in Orientul Mijlociu in contextul tensiunilor cu Iranul ramane in afara Golfului Persic, in Marea Arabiei, informeaza agentia Associated Press, potrivit news.ro.Portavionul USS Abraham Lincoln ramane in Marea Arabiei, la circa 400 de kilometri…