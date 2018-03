Stiri pe aceeasi tema

- Romania se multumeste sa ramana prizoniera scandalurilor intretinute la televizor, in timp ce probleme reale sunt trecute cu vederea, considera fostul premier Victor Ponta, intr-o postare publicata, duminica, pe pagina sa de Facebook. "Romania se multumeste sa ramana prizoniera a scandalurilor…

- Curg informațiile referitoare la listele negre. Inițial, s-a știut ca ele sunt facute de procurorii DNA. De procurorii din republica procurorilor. Ulterior, s-a aflat ca listele negre cu politicieni care urmau sa fie executați se faceau de catre tandemul Maior-Coldea. De la SRI. Azi aflam ca cel…

- Intr-un interviu acordat STIRIPESURSE.RO, fostul premier Victor Ponta a lansat acuzatii dure la adresa lui Liviu Dragnea, despre care spune ca e "prins de un grup de oameni care vor sa faca bani in Romania". De asemenea, mai spune Ponta, lupta cu statul paralel, mult clamata in politica din Romania,…

- Fostul premier Victor Ponta a dezvaluit, intr-un interviu pentru STIRIPESURSE.RO, cum a decis sa candideze pentru prima data, desi era inca liderul Tinerilor Social Democrati. Fostul lider PSD a povestit ca ideea i-a venit dupa ce Adrian Nastase s-a hotarat sa renunte la candidatura.Citeste…

- Fostul premier Victor Ponta rupe tacerea, intr-un interviu acordat in exclusivitate STIRIPESURSE.RO si dezmite acuzatiile facute recent de fostul primar Marian Vanghelie. Fostul lider PSD sustine ca Vanghelie minte si incearca, prin "dezvaluirile" facute recent sa distraga atentia de la rezultatele…

- "La Congresul PSD, Liviu Dragnea a obținut o victorie totala. S-a debarasat de toți disidenții și indezirabilii: Tudose, Ciolacu, Ștefanescu, Badalau, Andronescu, Banicioiu. Noul președinte executiv și noii vicepreședinți ii vor fi loiali stapanului, il vor asculta și urma orbește, mai puțin trei…

- "Nu stiu cum a servit Coldea statul vertical, ca a fost contra", a declarat Calin Popescu Tariceanu, la Romania TV Acesta a dat exemplele lui Victor Ponta si a fostului ministru Ovidiu Silaghi, care au avut dosare penale, ce le-au compromis carierele politice, dar care au fost finalizate cu…

- Fostul deputat, Sebastian Ghita, s-a dezlantuit in primul interviu video de dupa fuga sa din Romania, de la finalul anului 2016. Acesta a vorbit despre Laura Codruta Kovesi, Florian Coldea, dar si la averea sa. De multe, ori, Ghita a fost acuzat ca a devenit milionar datorita contractelor pe care…

- ”Dupa Congresul PSD de sambata eu și foarte mulți alți membri de partid care am semnat adeziune pentru un partid social-democrat, realizam ca valoriile, principiile la care am aderat nu mai sunt valabile, PSD. PSD nu e mai nimic din tot ce era in momentul in care am intrat in partid. Deci astazi,…

- "Pe toata durata Congresului PSD, m-a urmarit o idee – daca a fost atat de simplu sa se adune la un loc 4.000 de oameni, oare cat de ușor i-ar fi fost partidului din care fac parte sa organizeze un miting mare impotriva Statului Paralel? Daca 70.000 de oameni au putut fi aduși pe stadion in 2014,…

- Ce vrea sa faca Sorin Ovidiu Vintu dupa ce iese din inchisoare. Intr-un interviu pentru postul B1 TV, fostul mogul de presa, condamnat la opt ani de inchisoare, a spus ca ar putea sa intre in politica, dupa ce iși ispașește condamnarea. Sorin Ovidiu Vintu nu exclude intrarea in politica, dupa ce iese…

- Obiectivul jafului preconizat inseamna in cifre nu mai puțin de 84 de miliarde de metri cubi de gaze naturale. Este vorba de intreg perimetrul denumit Neptun Deep de pe platforma continentala a Marii Negre. O uriașa bogație naturala. Conform Constituției, resursele sunt proprietatea publica a statului.…

- Victor Ponta nu rateaza nicio ocazie de a spune intamplari din trecutul lui Liviu Dragnea! Fostul președinte al PSD a dezvaluit ca Dragnea nu rata nicio ocazie de la vilele conspirative ale SRI și il numește mincinos pe actualul sau șef din Camera Deputaților. Asta, pentru ca liderul PSD a declarat…

- Fostul adjunct al Serviciului Roman de Informatii, Florian Coldea, le va preda in acest semestru un curs pe teme de securitate globala masteranzilor de la Universitatea de Vest Timisoara (UVT), dupa ce Senatul a aprobat programa de studiu."Senatul UVT a aprobat ca Florian Coldea sa tina pe…

- 'In acest vom avea multa continuitate. Sunt cateva investigatii mari pe care asteptam sa le terminam, una pe partea de comert alimentar. Avem investigatie in lucru care se va termina in urmatoarele luni, la Cora, Carrefour si altii. De asemenea, avem o investigatie mare pe partea de servicii financiare,…

- Numarul persoanelor care au murit din cauza gripei a ajuns la 57, potrivit Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile din cadrul INSP.Citeste si: Declaratia MOMENTULUI – Victor Ponta, atac voalat la Iohannis: ’As fi vrut sa fiu CONSILIERUL presedintelui Romaniei...’…

- "Am dori sa completam in momentul de fata escadrila pe care o avem de F16" România doreste sa completeze escadrila de F16 cu înca patru aeronave si are în proiectie achizitionarea a înca 36 de astfel de aparate de zbor, a declarat, marti, ministrul Apararii Nationale,…

- Guvernul, ingrijorat de cresterea inflatiei. Teodorovici vrea sa se intalneasca cu Isarescu Ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, si-a anuntat, luni, intentia de a avea o discutie cu guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, Mugur Isarescu, despre actiuni de politica monetara si politica…

- Victor Ponta a declarat la Romania TV ca 'razboiul' dintre Liviu Dragnea și Laura Codruța Kovesi este de fațada. De asemenea, fostul premier a spus ca liderul PSD nu va avea de suferit in urma dosarelor deschise la DNA.Citește și: Victor Ponta, mesaj pentru protestatarii care au manifestat…

- In cadrul audierii, Victor Ponta a spus ca, dupa anul 2014, se intalnea aproape zilnic cu Tariceanu, la locuinta unuia dintre ei, insa niciodata in oras.De asemenea, Ponta a explicat ca relatia dintre Tariceanu si Tal Silberstein era una contractuala, deoarece "oamenii politici nu sunt…

- Tribunalul Cluj obligase formatiunea maghiara, in decembrie, printr-o hotarare in prima instanta, sa comunice o serie de informatii publice. UDMR a fost data in judecata de Asociatia Atlatszo Erdely Egyesulet, dupa ce Uniunea a refuzat sa comunice informatii detaliate despre gestionarea banilor…

- Intr-o postare pe Facebook, Victor Ponta critica masurile fiscale luate de PSD și ii acuza pe foștii sai colegi de minciuna. Fostul președinte al PSD spune ca sub conducerea lui Dragnea, partidul da dovada de dispreț fața de alegatorii sai iar țara va ajunge in aceeași situație ca și in 2010. Victor…

- DIICOT sustine, in raportul de analiza a activitatii pentru anul 2017, ca radicalizarea islamica din Romania este unul dintre riscurile majore, iar fenomenul a cunoscut o amplificare in ultimii ani, precizand ca este necesara actualizarea legii privind prevenirea si combaterea terorismului.

- Intrebat de jurnalisti daca isi va da demisia in cazul in care se va demonstra ca Victor Ponta a mers la DNA in calitate de martor, Dragnea a spus: "Mie nu-mi place sa conversez nici cu turnatorii, nici cu santajistii. In al doilea rand, inclusiv astazi, cererea pe care a ticluit-o la sfatul celor…

- Odata ce seful PSD i-a mentionat numele in dreptul persoanelor pe care Dragnea le considera a fi “turnatorii din dosare”, Victor Ponta n-a stat pe ganduri si i-a dat replica. “Turnatorii din dosare ii stiu, doamna – Sova, Ponta, Nitulescu si mai sunt si alti cativa”, sustinuse Dragnea, seara trecuta,…

- Victor Ponta ii propune lui Dragnea sa isi dea demisia din Parlament in cazul in care nu va putea dovedi ca el este denuntatorul."Din respect pentru membrii si alegatorii PSD, trebuie sa lamurim definitiv acest lucru! Oamenii merita sa stie adevarul. Ii propun public sa procedam dupa cum…

- Comisia Europeana urmareste “cu ingrijorare ” situatia din Romania si anunta ca va analiza in detaliu modificarile finale aduse legilor justitiei. Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, si prim-vicepresedintele Frans Timmermans au declarat miercuri ca urmaresc cu ingrijorare situatia…

- Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, si prim-vicepresedintele Frans Timmermans au declarat miercuri ca urmaresc cu ingrijorare situatia din Romania, subliniind ca un stat puternic este intemeiat pe independenta si eficienta sistemului judiciar.

- Liderul partidului Pro Romania, deputatul Victor Ponta a declarat, miercuri, ca a venit la Iasi pentru a lua parte la aniversarea a 159 de ani de la infaptuirea Micii Uniri cu speranta ca in acest an al Centenarului "romanii sa fie mai uniti"."Am si eu functia de roman si asta sper ca nu mi-a…

- Dezvaluire bomba facuta de Traian Basescu! Fostul președinte a confirmat oficial, pentru prima data la emisiunea ”Romania 9”, la TVR, faptul ca Victor Ponta este ofițer acoperit. Mai mult, Basescu a devoalat și care este sursa aceastei informații. In aceasta seara, fostul președinte a vorbit și despre…

- Eurodeputatul PNL Cristian Busoi, la Cluj: „Riscam sa nu cheltuim banii europeni pentru spitalele regionale" Europarlamentarul PNL Cristian Busoi a criticat vineri modul in care guvernul PSD gestioneaza proiectul construirii celor trei spitale regionale de urgenta pe fonduri europene, din care unul…

- O analiza realizata de portalul Autovit.ro pe baza datelor oferite de Directia Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor (DRPCIV) arata ca tranzactiile cu masini second hand inregistrate in Romania au ajuns, anul trecut, 1,1 milioane de unitati. Tranzacțiile cu mașini noi au depașit…

- ”Cauza? Este foarte limpede ca anul viitor se apropie un tur de alegeri foarte important, este clar ca nu ii convine presedintelui ca un partid asa puternic cum este PSD-ul sa fie undeva la 45 – 46%. Este foarte clar ca se incearca cumva, probabil din afara sau dinauntru, destabilizarea partidului.…

- Liderul PSD Brasov, Marius Dunca, ministrul Tineretului si Sportului, a declarat duminica pentru AGERPRES ca asteptarile sale de la sedinta de luni a Comitetului Executiv National al formatiunii coincid cu cele ale romanilor, ca este nevoie de liniste si pace, de unitate, solidaritate si respect…

- Victor Ponta lanseaza un atac fara precedent la adresa liderului PSD. Fostul premier considera ca Liviu Dragnea s-a razbunat pe el, jignindu-i inteligența.Victor Ponta, despre Tariceanu: 'O persoana pe care o apreciez și de la care am avut mereu de invațat' ”S-a razbunat pe mine. S-a…

- Victor Ponta lanseaza un nou atac in ceea ce privește situația de pe scena politica din Romania! Mai exact, fostul premier vorbește despre scandalul deschis dintre Mihai Tudose și Carmen Dan. Cine ar trebui sa plece? Iata ce spune Victor Ponta despre scandalul momentului!

- Fostul premier Victor Ponta se arata dezamagit și indignat de ceea ce se petrece in interiorul partidului și lanseaza un atac dur la adresa liderului Liviu Dragnea și apropiații acestuia.„Am intrat in PSD -ul condus de Adrian Nastase si in Guvernul care a dus Romania in NATO si in Uniunea…

- Fostul premier Victor Ponta este, de joi, 11 ianuarie, și cetațean al Republicii Serbia, anunța presa de la Belgrad. Absolut intamplator, in Serbia se afla, de aproape un an, și bunul sau prieten Sebastian Ghița, acuzat de mai multe fapte de corupție in Romania, țara care inca nu a reușit sa obțina…

- Victor Ponta s-a aflat la Belgrad la jumatatea anului trecut si a afirmat va Romania va continua sa sustina integrarea Serbiei in UE, aceasta fiind in interesul intregii regiuni si al Uniunii Europene, scrie cotidianul citat de News.ro. Victor Ponta a fost prezent la sesiunea Parlamentului…

- Fostul prim-ministru Victor Ponta a primit astazi cetațenia Republicii Serbia, informeaza „Blic”, una dintre cele mai citite publicații din țara vecina, deținuta de grupul Ringier, care deține și ziarul „Libertatea” din Romania.Ponta va avea un pașaport sarb, au confirmat pentru „Blic” surse…

- „Pana la 31 ianuarie, dintr-un milion și jumatate de romani care trebuie sa mearga la ANAF sa-și regularizeze diverse venituri de anul trecut. A confirmat și Comisia Europeana și ANR, prețul la energie a explodat. Sunt cele mai mari din Europa. O sa vina frigul și o sa ne confuntam cu o criza cumplita…

- In timp ce acuza de toate relele statul paralel, plasand in epicentrul sau Serviciul Roman de Informații sau o parte consistenta a acestuia, primii- miniștrii PSD s-au dat peste cap pentru a umfla și mai mult bugetul acestei instituții supraponderale. Sub ultimii trei prim-miniștri, Victor Ponta,…

- Președintele Klaus Iohannis va avea parte de multe provocari din partea oponenților sai politici in viitorul an, iar șeful PSD Liviu Dragnea va trebui sa-și negocieze funcția de șef al social democraților pe parcursul urmatoarelor 12 luni, afirma Cozmin Gușa. Consultantul politic mai susține ca premierul…

- "Am primit ordonanta prin care am fost stabilit suspect. La dosar nu am acces. Am cerut dosarul imediat. Vorbeam despre dreptul la aparare, despre un proces corect. Eu stiu ca nu pot sa imi vad dosarul. Acolo se fac audieri, avocatul merge la audieri, dar nu stiu ce e in spate. Sa vedem pe ce s-au…

- Autor: Sorin Rosca Stanescu Unul dintre cele mai bizare fenomene pe care le putem observa astazi in politica este ca cel mai mare partid, la putere fiind, joaca in defensiva. Creand doar aparența ca ar fi in ofensiva. Acest comportament ii aduce PSD-ului daune uriașe. Și, din aceasta perspectiva, Stanga…

- „La ora 11 vom avea la SNSPA o mica dezbatere despre ceea ce este in acest moment cel mai mare proiect politic și economic din lume! Daca va uitați pe harta de mai jos ați spune ca și Romania este parte la acest megaproiect - dar nu este, ca nu ne intereseaza și nu avem noi timp și chef de…

- Pe fondul emotiilor generate de funeraliile Regelui Mihai unul dintre liderii PSD lanseaza o propunere socanta, mai ales ca este venita din partea unui partid considerat nemonarhist. Presedintele executiv al PSD, Badalau propune organizarea unui referendum privind trecerea Romaniei la un regim monarhic.…