Un roman a avut lunar un consum al mașinii, in medie, de peste 80 litri de carburant, in creștere ușoara fața de 2017, chiar daca in acest an benzina și motorina s-au scumpit, arata o analiza Libertatea. Combustibilii se scumpisera la un moment dat in 2018 și cu 12% fața de finele anului 2017 , pentru ca, in ultimele luni, creșterea sa se reduca. La ultima raportare a Institutului Național de Statistica (INS), combustibilii erau, in noiembrie 2018, cu 7,18% peste nivelul din decembrie 2017. Creșterile de preț au fost generate de sancțiunile SUA asupra Iranului, care au dus la majorarea prețului…