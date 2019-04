Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep este "programata sa nu cedeze niciodata nimic pe un teren", scrie L'Equipe dupa ce jucatoarea din Constanta a invins-o pe Caroline Garcia, 6-7 (6), 6-3, 6-4, iar Romania conduce Franta cu 2-1 in semifinalele Fed Cup, la Rouen. "Eroica, Caroline Garcia a facut un meci superb,…

- Romania conduce Franta cu scorul de 2-1, dupa ce Simona Halep, numarul doi mondial in tenisul feminin, a invins-o dramatic pe Caroline Garcia cu 6-7 (6), 6-3, 6-4, duminica, la Rouen, in semifinalele Fed Cup. Halep a castigat dupa aproape trei ore de joc (2 h 57 min) in fata numarului…

- Azi incep meciurile din semifinala Fed Cup dintre Franța și Romania, iar presa franceza ii recunoaște valoarea Simonei Halep (27 de ani, 2 WTA, principala racheta a Romaniei. Franța - Romania incepe azi, de la ora 15:00, cu meciul Simona Halep - Kristina Mladenovic (66 WTA), liveTEXT pe GSP.ro și…

