Analiza ICSS: SUA si China: "Art of Deal versus Art of War"

Stiri pe aceeasi tema

- Expertii considera ca tarifele sunt o arma cu actiune limitata in lupta dintre SUA si China. Publicatia „Washington Post“ scrie ca in spatele confruntarii dintre Washington si Beijing se joaca statutul Chinei ca tara in curs de dezvoltare si viitorul guvernantei economice mondiale. Dar acest conflict…

- Aproape sase din zece americani considera ca Trump este prea prietenos cu Rusia iar patru din zece vad Rusia ca fiind un dusman al SUA, conform unui sondaj comandat de CNN si efectuat de SSRS. Majoritatea americanilor vad Marea Britanie (90%), Franta (90%) si Germania (85%) ca fiind aliati sau cel putin…

- Ministerul Comertului din China a anuntat marti ca va analiza de maniera exhaustiva noua lege a bugetului apararii din SUA care intareste rolul unei comisii-cheie insarcinate cu revizuirea investitiilor straine propuse si a cerut tratament corect pentru investitorii chinezi, relateaza Reuters, potrivit…

- Aeroporturile din Romania au fost tranzitate in ultimii 18 ani de peste 155,49 milioane de pasageri, cu o medie anuala de peste un milion de pasageri si un indice mediu de crestere de 114% pe an, potrivit unui studiu realizat de Centrul de Investigatii si Analiza pentru Siguranta Aviatiei Civile (CIAS),…

- O familie din China a fost grav ranita, dupa ce un rezervor de propan a explodat in bucataria din casa acestora. Imaginile surprinse de internauti arata o explozie masiva a unei butelii de gaz ce impușca ferestrele casei.

- Centrul de Investigații și Analiza pentru Siguranța Aviației Civile (CIAS) a prezentat rezultatele studiului “Dinamica pasagerilor transportului aerian comercial din Romania (1999-2017)”, elaborat in iulie 2018. Acest studiu are ca tema dinamica fluxului de pasageri in transportul aerian comercial (transportul…

- Calmarea tensiunilor politice locale, prin demiterea sefei DNA, a oferit leului posibilitatea sa isi stabilizeze pozitia fata de euro, care a atins in 21 iunie maximul sau istoric de 4,6695 lei. Posibilitatea ca euro sa atinga pragul de 4,7 lei ar fi pus banca centrala, in opinia analistilor de la ING…

- China a acuzat Statele Unite ca au inceput „cel mai mare razboi comercial din toata istoria economica”, in contextul in care vineri dimineața a intrat in vigoare legea care impune taxe vamale in valoare de 34 de miliarde de dolari pentru importuri, „China a promis să nu tragă…