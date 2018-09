ANALIZA ICSS Romania: Competitie la superlativ: Piata fortei de munca a judetului Arges

Stiri pe aceeasi tema

- Piața muncii din Romania este incordata, exista un deficit al forței de munca care va ramane pana diferența de salarii comparativ cu UE se va reduce, susține Liviu Voinea, viceguvernator al Bancii Naționale a Romaiei (BNR)​.

- „In aceasta perioada din an in care granițele țarii au fost asaltate de romanii aflați in diaspora, veniți acasa pe perioada concediului si primiți de bastoanele jandarmeriei, nu se poate sa nu ne gandim cu ingrijorare la fenomenul migrației cu care ne confruntam, un sfert din populația Romaniei traieste…

- Guvernul a aprobat, in sedinta de joi, suplimentarea cu 8.000 a contingentului pe tipuri de lucratori nou admisi pe piata fortei de munca din Romania 4.000 permanenti si 4.000 detasati .Prin Hotararea Guvernului nr. 946 2017, contingentul pe tipuri de lucratori nou admisi pe piata fortei de munca din…

- Numarul de lucratori nou-admisi pe piata fortei de munca din Romania a fost suplimentat cu 8.000, dintre care 4.000 permanenti si 4.000 detasati, se arata intr-un comunicat de presa al Guvernului, transmis joi AGERPRES. "Guvernul a aprobat, in sedinta de astazi, suplimentarea cu 8.000 a contingentului…

- Guvernul recunoaste ca se adanceste criza fortei de munca si spune ca lucratorii extracomunitari ne vor ajuta sa o deblocam. El vrea sa suplimenteze cu 5.200 numarul maxim al strainilor din afara Uniunii Europene si Spatiului Economic European, care pot fi adusi la munca anul acesta in tara noastra.…

- Guvernul vrea sa suplimenteze cu 5.200 numarul maxim al strainilor din afara Uniunii Europene si Spatiului Economic European, care pot fi adusi la munca in tara noastra, in 2018. La sfarsitul anului trecut, Guvernul a decis ca piata muncii are nevoie in 2018 de cel mult 7.000 de noi lucratori din…

- Romania se confrunta cu o criza acuta a fortei de munca, iar situatia se deterioreaza din ce in ce mai mult, a declarat Leonard Rizoiu, CEO al companiei de recrutare LeoHR. „Piata fortei de munca nu i...

- Mai mult de 4 din 5 angajatori au dificultati in ocuparea joburilor vacante in Romania si Japonia, fapt care plaseaza cele doua tari in fruntea clasamentului mondial al deficitului de talente, arata un studiu publicat miercuri de Manpower. Meseriasii, inginerii si soferii sunt cel mai greu de gasit.