Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep o va intalni pe Marie Bouzkova (91 WTA), in sferturile de finala de la Rogers Cup. Prima partida dintre cele doua jucatoare va avea loc sambata dimineața, in jurul orei 04:00, in direct la Digi Sport 2.

- Simona Halep (4 WTA) s-a calificat in optimile de finala ale Rogers Cup, miercuri seara, faza in care urmeaza sa o intalneasca pe rusoaica Svetlana Kuznetsova (198 WTA).Citește și: IMAGINI ȘOCANTE Amanuntul care schimba complet mersul anchetei monstrului din Caracal: Ce au gasit experții in…

- Clasamentul WTA poate fi bulversat dupa doar trei zile de competiție la Rogers Cup. Liderul mondial va fi cel mai probabil schimbat, iar Simona Halep (27 de ani) risca sa piarda locul 4, anunța gsp.ro.Australianca Ashleigh Barty (23 de ani, 1 WTA) a fost eliminata in turul secund de americanca…

- Campioana constanteana Simona Halep a fost desemnata jucatoarea lunii iulie in ancheta WTA. Aflata la primul titlu de acest gen in 2019, ocupanta locului patru in clasamentul mondial a castigat luna trecuta turneul de Mare Slem de la Wimbledon. Simona a fost urmata pe podium in clasamentul lunii iulie…

- Dupa o saptamana fabuloasa in care a eliminat trei favorite, printre care Anastasija Sevastova (11 WTA), detinatoarea trofeului la BRD Bucharest Open, Patricia Tig a cedat in duelul pentru trofeu, in fata unei pustoaice de 20 de ani.

- Australianca Ashleigh Barty 23 ani a urcat pe primul loc in clasamentul mondial al jucatoarelor profesioniste de tenis WTA , dat publicitatii luni, dupa ce a castigat titlul la Birmingham, duminica, in timp ce romanca Simona Halep a urcat o pozitie in ierarhie si se afla pe 7, conform Agerpres.ro. Barty,…

- Simona Halep se mentine pe locul 8 in clasamentul mondial al jucatoarelor profesioniste de tenis WTA , dat publicitatii luni 17 iunie, in timp ce primul loc este ocupat in continuare de japoneza Naomi Osaka.Podiumul ierarhiei WTA este completat de australianca Ashleigh Barty, campioana de la Roland…

- Nipona Naomi Osaka (21 de ani, 1 WTA) exulta dupa eșecul suferit de Simona Halep (27 de ani, 2 WTA) in finala de la Madrid. Daca ar fi caștigat, romanca ar fi depașit-o in fruntea clasamentului mondial. Osaka a vorbit deschis despre poziția de lider WTA intr-o conferința de presa susținuta la Roma.…