- Sorana Cirstea a vorbit mai intai despre victoria in fața Alionei Bolsova (21 de ani, 100 WTA), pe care a invins-o cu 3-6, 6-4, 6-2 in turul doi la US Open. Simona Halep, REACTIE INCREDIBILA dupa eliminarea de la US OPEN 2019. Pe cine a dat VINA "Sunt bucuroasa de victorie și chiar…

- Simona Halep a cucerit primul trofeu de la Wimbledon pentru tara noastra, trecand de Serena Williams, dupa un meci de vis in care a comis doar trei greseli nefortate, cele mai putine din istoria finalelor de Grand Slam.

- Simona Halep (27 de ani, 7 WTA) a invins-o pe Elina Svitolina (24 de ani, 8 WTA), 6-1, 6-3 in semifinalele de la Wimbledon 2019, iar victoria imensa a sportivei noastre nu a ramas fara ecou. Fostul mare jucator de tenis John McEnroe (60 de ani) a comentat victoria Simonei și a avut cuvinte frumoase…

- In drumul spre finala de la Wimbledon, Simona Halep a jucat, in turul doi, cu Mihaela Buzarnescu, jucatoare alaturi de care lupta in Fed Cup, pentru Romania. Simona a anvins-o in trei seturi, cu 6-3, 4-6, 6-2. Acum, dupa ce Halep a ajuns in ultimul act, Buzarnescu a facut declarații frumoase despre…

- Simona Halep (27 de ani, 7 WTA) și Mihaela Buzarnescu (31 de ani, 53 WTA) se intalnesc astazi in turul doi de la Wimbledon, dupa ora 15:30. Mats Wilander ii da șanse reale Mihaelei in fața Simonei. „Daca vrei sa te gandești ca Mihaela ar putea sa o invinga pe Simona Halep, atunci cu siguranța ar trebui…

- Organizatorii turneului de la Wimbledon au anuntat ora de start a duelului romanesc din runda secunda a Openului britanic. Astfel, intalnirea dintre Simona Halep si Mihaela Buzarnescu a fost programata miercuri, pe terenul numarul doi, urmand a incepe in jurul oei 15:00, ora Romaniei. Aceasta va fi…

- ​Turul doi de la Wimbledon va gazui un meci 100% românesc, Simona Halep și Mihaela Buzarnescu urmând sa lupte pentru calificarea în turul trei pe iarba londoneza. Mats Wilander și Barbara Schett (experți Europsport în materie de tenis) au prefațat duelul dintre primele doua "rachete"…

- Simona Halep (3 WTA) a pornit mai greu la Roland Garros, cu doua victorii in cate trei seturi, cu Tomljanovici (47 WTA) si cu Linette (87 WTA), insa de atunci a cedat doar patru game-uri in confruntarile cu Tsurenko (27 WTA) si cu Swiatek (104 WTA).