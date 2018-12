Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Donald Trump a anuntat retragerea trupelor americane din Siria, o tara devastata de razboi, o intorsatura care urmeaza sa aiba repercusiuni asupra acestui conflict complex ce opune o multime de actori internationali si regionali, relateaza AFP, care prezinta mizele si consecintele…

- Marea Britanie risca sa suporte un impact mai puternic asupra economiei decat in perioada crizei financiare globale de acum 10 ani, daca peste patru luni va iesi din Uniunea Europeana in conditii extreme, a avertizat miercuri Banca Angliei.

- Economia Marii Britanii risca sa fie afectata mai grav decat in timpul crizei financiare in cazul in care retragerea tarii din Uniunea Europeana se va produce "in mod dezordonat", avertizeaza Banca Angliei.

- Joseph Johnson, fratele fostului ministru de Externe Boris Johnson, a demisionat vineri seara din Guvernul britanic, denuntand "haosul" care ar putea urma iesirii Marii Britanicii din Uniunea Europeana, informeaza site-ul agentiei Reuters, conform Mediafax.Tot mai multe zone urbane impun restrictii…

- Financial Times: Turcia da detalii ingrozitoare despre moartea lui Jamal Khashoggi ● Handelsblatt: Noua alianța din industria auto: Ford-VW ● Il Giornale: UE a trimis o noua scrisoare Italiei: "Trebuie sa clarificati problema datoriei publice" ● Time: Austria afirma ca din motive de suveranitate nu…

- Parlamentarii vor putea folosi in continuare acest termen in discutiile libere, insa nu va mai putea fi utilizat in documente. Interzicerea termenului de fake news a fost determinata de o ancheta a Comitetului Digital, Cultura, Mass-Media si Sport privind "stirile false". Decizia a fost luata de…

- Bogdan Chirieac susține ca sunt multe "invațauri" care pot reieși din referendumul nevalidat. Anlistul susține ca este chiar cazul sa se faca o analiza a mesajelor transmise pe Facebook. "Cred ca sunt alte invațaturi care pot sa reiasa din acest referendum. De pilda, rolul extraordinar, și…