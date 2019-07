ANALIZĂ. Euro a stagnat la 4,73 lei Euro a atins un maxim de 4,7345 lei și încheiat intervalul la 4,7315 lei, când tranzacțiile din piața locala s-au realizat într-un culoar îngust, 4,732 – 4,735 lei. În cursul nopții de vineri apetitul pentru risc a crescut iar cotația euro a scazut pâna la 4,724 lei. Adâncirea deficitelor va provoca deprecierea leului, pe termen mediu și lung. Conform datelor prezentate de BNR, datoria externa totala a României a crescut cu 4,109 miliarde euro în primele 5 luni din acest an, iar contul curent al balantei de plati a înregistrat… Citeste articolul mai departe pe monitorulcj.ro…

