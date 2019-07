ANALIZĂ ECONOMICĂ A patra ședință consecutivă de apreciere a leului Cursul euro a scazut de la 4,7231 la 4,7204 lei, în a patra ședința consecutiva de apreciere a leului. Tranzacțiile s-au realizat în culoarul 4,719 – 4,724 lei, cele de la ora 14:00 efectuându-se la 4,721 lei. La evoluția pozitiva a leului contribuie și intrarile sezoniere de valuta, mulți români revenind în țara în vacanța. Media dolarului american a urcat de la 4,2103 la 4,2231 lei, în timp ce cotațiile din piața fluctuau între 4,212 și 4,225 lei. Moneda elvețiana se aprecia pe piețele internaționale la 1,099 – 1,102… Citeste articolul mai departe pe monitorulcj.ro…

Sursa articol: monitorulcj.ro

