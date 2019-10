ANALIZA Desființarea Ministerului Energiei, bucuria "băieților deștepți" Premierul desemnat Ludovic Orban vrea sa se prezinte în Parlament cu un Guvern suplu, format din doar 16 ministere. Așa a anunțat înca dinainte de a fi desemnat, ajungând ca numarul 16 sa fie chiar mai important decât faptul ca anumite comasari de ministere ar putea fi mai degraba nepotrivite. Un exemplu este comasarea Ministerul Economiei cu mediul de afaceri, turismul și energia. Vezi de ce.



Ar fi împotriva trendului european. În condițiile în care Uniunea Europeana este în plina tranzție catre energia verde și catre o economie cu emisii… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

