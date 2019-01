Stiri pe aceeasi tema

- Zeci de mii de bucureșteni au fost nevoiți in ultimele luni sa indure frigul iernii, ca pe vremea lui Ceaușescu, din cauza avariilor in serie inregistrate de RADET. Iar veștile proaste continua, funcționarea la parametri normali a rețelei de termoficare fiind in continuare sub semnul intrebarii. Cum…

- Tergiversarea procedurii de insolventa a Regiei Autonome de Distributie a Energiei Termice (RADET), subfinantarea regiei si atitudinea autoritatilor locale reprezinta principalele motive pentru care bucurestenii raman adesea fara apa calda si caldura,...

- Potrivit unei analize realizate de compania de consultanța Frames, tergiversarea procedurii de insolvența a RADET, subfinanțarea cronica a regiei și atitudinea falimentara a autoritaților locale reprezinta principalele motive pentru care bucureștenii ingheața de frig, deși iși platesc facturile. Cine…

- Zilele acestea asistam la un nou episod de proasta guvernare. In loc sa iși dea mana, Guvernul și PMB, pentru a soluționa problema RADET, cei doi continua razboiul surd, care nu duce decat la adancirea crizei. Prin intermediul ministrului Energiei, Anton Anton, Guvernul blocheaza practic redresarea…

- Filialele PNL din București ofera asistența juridica tututor asociațiilor de proprietari care au fost prejudiciate de lipsa agentului termic in aceasta iarna. Prim-vicepreședintele PNL București, Alexandru Nazare, a anunțat ca proprietarii pot cere RADET despagubiri pentru deficiențele privind furnizarea…

- In timp ce tot mai multi bucuresteni sunt afectati de avariile in lant ale conductelor care ar trebui sa le aduca in case apa calda si caldura, directorul RADET insista cu promisiunile ca in primavara se vor face lucrarile restante de peste 27 de ani. Joi 188 de blocuri din sectoarele 2 si…

- Administratorul special RADET, Alexandru Burghiu, afirma ca bucurestenii, afectati de avaria la o retea principala, vor avea apa calda si caldura, din nou, pana duminica seara. In sectoarele 2...

- 13 minute a vorbit Macron. Calm, parca aflat sub influența tranchilizantelor, vorbind parohial, ca un popa, Manu a fost vizibil incapabil sa gaseasca tonul dsicursului. O analiza realizata de H.D. Hartmann