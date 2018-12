Darius Valcov, consilierul premierului Viorica Dancila, și Eugen Teodorovici, ministrul finanțelor, au anunțat ca OUG privind suprataxarea mediului de afaceri cuprinde și o schema financiara care va lovi, practic, in tot sectorul energetic, in toate companiile din Romania, indiferent ca sunt private sau de stat. Sunt companii care au deja pierderi mari, iar aceasta schema nu face altceva decat sa le bage direct in faliment. Vezi in text explicațiile.