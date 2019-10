Stiri pe aceeasi tema

- Consumul, principalul motor al cresterii economice, incepe sa dea rateuri. Inflatia, blocajul financiar, deprecierea leului si scaderea vanzarilor creaza tot mai multe dificultati companiilor din comert. Peste 1200 de firme din acest sector au intrat in insolventa in primele opt luni din acest an. Numarul…

- Vineri și sambata, de la ora 15.00, se vor disputa jocurile etapei a 7-a din Liga 3, seria 5. CS Minaur a jucat pe teren propriu cu AFC Odorheiu Secuiesc. De asemenea, tot pe teren propriu a jucat și AFC Comuna Recea, cu Unirea Alba Iulia. Recea a pierdut doua puncte acasa și a pierdut […] Source

- Economia romaneasca pare ca atarna de un fir de ata, cu afaceri tot mai vulnerabile. Pe fondul accentuarii blocajului financiar, lipsei de finantare si in absenta unor planuri de business predictibile, mare parte dintre IMM-urile din Romania se cufunda tot mai adanc in dificultati financiare, avertizeaza…

- Contextul global dificil va avea un efect asupra insolventelor din Europa Centrala si de Est, iar sectoarele care sunt extrem de expuse pietelor externe vor avea de suferit, cum ar fi industria auto si industria chimica si metalurgica care furnizeaza piese si componente.

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a afisat marti, 27 august, un curs de 4,7322 lei, mai mult cu 0,71 de bani in comparatie cu sedinta anterioara, cand moneda unica a fost cotata la 4,7251 lei. De asemenea, leul a pierdut teren și in fata dolarului american, cotatia anuntata fiind de 4,2606 lei, cu 0,85…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a afisat, miercuri, un curs de 4,7216 lei pentru un euro, in scadere cu 0,54 bani (-0,11%) fata de cotatia anterioara, cand moneda unica europeana valora 4,7270...

- Ladislau Boloni, antrenorul lui Antwerp, l-a folosit din minutul 78 pe debutantul Robbe Quirynen, 17 ani, care nu era trecut pe foaia meciului. Și Beveren face azi plangere la federație. Un start de sezon fantastic pentru Antwerp. Dupa 4-1 la Eupen, in prima etapa, 4-1 și acasa, duminica seara, in fața…

- Conform BNR, leul a continuat sa piarda teren in raport cu dolarul american, pana la o cotatie de 4,2368 lei, mai mult cu 1,37 de bani (+0,32%), comparativ cu anuntul din ziua precedenta, respectiv 4,2231 lei pentru un dolar. Francul elvetian a ajuns, miercuri, la 4,2992 lei, in crestere…