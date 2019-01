ANALIZĂ. Conducerea după ureche a economiei are un preț Este raspunsul pieței la gafele politice și economice ale PSD-alde, care în ultimii doi ani au cheltuit bani în dreapta si în stânga, pentru a se trezi acum ca nu mai are cu ce sa își onoreze promisiunile populiste. Lipsa bugetului de stat pe acest an, deteriorarea indicatorilor precum deficitul bugetar si cel comercial, precum și atitudinea anti-business a celor aflati vremelnic la putere, nu puteau fi corectate decât într-un singur mod: deprecierea monedei naționale. Fondurile speculative locale sau de afara nu puteau sa nu profite de… Citeste articolul mai departe pe monitorulcj.ro…

Sursa articol: monitorulcj.ro

Stiri pe aceeasi tema

- AUSTRALIAN OPEN // Patrick Mouratoglou, antrenorul americancei Serena Williams, a explicat de ce elvețianul Roger Federer (nr. 3, 37 de ani) nu are accidentari atat de dese precum rivalul sau, spaniolul Rafael Nadal (nr. 2 ATP, 32 de ani). "Rafael Nadal lovește extrem de intens fiecare minge pe care…

- 'El (n.r. - Ludovic Orban) nu a facut decat sa cante in struna presedintelui. (...) Puteau sa verifice respectivii functionari alte decrete sau alte acte care au fost trimise de Presedintie, in cat timp apareau. Deci la ore pana la zile apar in MO. Cu siguranta ca si acest decret, ca si celelalte…

- Klaus Iohannis a convocat ședința CSAT pentru vineri, de la ora 12.00, la Palatul Cotroceni, cu scopul de a analiza solicitarile ministrului Apararii referitoare la ocuparea unor posturi in conducerea Armatei Romaniei, a informat Administrația Prezidențiala.”Președintele Romaniei, Klaus Iohannis,…

- Fondurile totale disponibile pentru aceasta sesiune sunt de 35.348.504 euro. 21.209.103 euro pentru dezvoltarea si modernizarea unor capacitati de procesare si de comercializarea a produselor agricole si 14.139.401 euro pentru crearea de noi unitati de procesare a produselor agricole. „Incepand…

- Menpad, o companie din China care produce componente pentru smartphone-urile Huawei, a anuntat angajatii ca va instaura un nou regulament de ordine interioara, care pedepseste angajatii care aleg sa isi cumpere iPhone-uri in locul unor produse chinezesti. Penalizarile pot fi foarte mari, in timp ce…

- Coruptia, inflatia, situatia economiei, guvernarea si sistemul sanitar se numara printre problemele cu care se confrunta, in acest moment, Romania, releva un sondaj realizat de SC CT&Research SRL la comanda Fundatiei Universitare a Marii Negre (FUMN), dat publicitatii miercuri. Potrivit cercetarii,…

- Guvernul Dragnea-Dancila dovedește zilnic ca nu este capabil sa atraga fonduri europene pentru construcția de autostrazi sau spitale regionale și nici pentru programele de ocupare pentru tineri. In continuare, deși ne apropiem de finalul exercițiului financiar 2014-2020, niciun guvern PSD-Dragnea nu…

- "Echipa FMI va evalua recentele evolutii economice si financiare din Romania, va actualiza perspectivele macroeconomice si va discuta bugetul pe 2019. Vizita va folosi, de asemenea, ca pregatire pentru misiunea de consultare pe Articolul IV, care va avea loc la inceputul anului viitor", a anuntat,…