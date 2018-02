Analiza comportamentului de consum: ce mananca si ce beau romanii?

Stiri pe aceeasi tema

- Rata anuala a inflatiei a urcat in ianuarie 2018 la 4,3%, de la 3,3% in decembrie 2017, pe fondul scumpirii marfurilor alimentare cu 3,79% si a celor nealimentare cu 6,23% comparativ cu luna ianuarie 2017, potrivit datelor Institutului National de Statistica publicate miercuri. Pe de alta parte,…

- Populatia Romaniei a inregistrat un spor negativ de 8.019 de persoane in decembrie 2017, in conditiile in care s-a consemnat nasterea a 15.127 de copii si decesul a 23.146 de persoane, arata datele Institutului National de Statistica (INS), publicate luni.

- Un roman produce - in medie - 261 de kilograme de deseuri pe an Foto: Arhiva. Danemarca este tara europeana care produce cea mai mare cantitate de deseuri urbane, în timp ce România genereaza cel mai putin gunoi în orase, potrivit datelor Eurostat. Chiar daca Danemarca…

- "Avand in vedere nevoia de finantare crescuta a Guvernului si politica fiscala pro-ciclica desfasurata intr-o perioada de expansiune economica, creste riscul ca masurile de austeritate care vor aparea in viitor sa fie implementate, atunci cand apar socuri semnificative externe sau interne. In plus,…

- In Uniunea Europeana, un angajat cu norma intreaga a lucrat in medie anul trecut 40,3 ore intr-o saptamana obișnuita de lucru, barbații muncind in medie 41 de ore, fața de 39,3 ore in cazul femeilor, arata datele publicate joi de Oficiul European de Statistica (Eurostat). Cele mai multe ore pe saptamana…

- Din produsele in valoare de 5 miliarde de euro cumparate din alte state UE, 1,3 miliarde de euro reprezinta animale si animale vii; 1,5 miliarde de euro produse vegetale si produse alimentare, 2 miliarde de euro bauturi si tutun si 136,4 milioane de euro - uleiuri, se arata in ultimul raport al Institutului…

- Cotidianul.ro a realizat o analiza ampla a criminalitatii inregistrate in fiecare judet al Romaniei, pornind de la informatiile furnizate de Institutului National de Statistica (INS). Potrivit INS, rata criminalitatii reprezinta numarul persoanelor condamnate definitiv la 100.000 de locuitori. Maramures…

- Noul Cod Fiscal aduce o noua lovitura pentru romanii plecati la munca in strainatate. Cetatenii romani plecati la munca in strainatate, dar care si-au pastrat rezidenta fiscala in Romania, vor fi obligati sa achite o taxa lunara.

- In luna noiembrie 2017, cifra de afaceri din comertul cu autovehicule a scazut fata de luna precedenta cu 0,3%, iar cifra de afaceri din serviciile de piata prestate populatiei a scazut cu 1,3%, informeaza un comunicat de presa al Institutului Național de Statistica.  In luna noiembrie 2017, volumul…

- Ouale, untul si fructele proaspete sunt marfurile alimentare care s-au scumpit cel mai mult in decembrie 2017 fata de luna anterioara din acelasi an, in timp ce, in categoria de marfuri nealimentare, cele mai importante cresteri de preturi au fost consemnate in cazul combustibililor, releva datele Institutului…

- O delegatie a Ministerului pentru Romanii de Pretutindeni (MRP) se va deplasa, de urgenta, la Sevilla, pentru a analiza cazul comunitatii romanesti din localitatea spaniola Pedrera, afectata, recent, de proteste, in urma unui accident, informeaza un comunicat al MRP transmis redacției STIRIPESURSE.RO."In…

- Potrivit cifrelor si estimarilor principalilor jucatori din comertul electronic romanesc impreuna cu GPeC, valoarea cumparaturilor online a ajuns la 2,8 miliarde de euro in 2017, cu peste 40% mai mult decat in 2016, cand s-au inregistrat 1,8 - 2 miliarde de euro. Acest lucru ar insemna ca…

- In luna noiembrie 2017 numarul nasterilor si numarul deceselor a scazut fata de luna octombrie 2017, informeaza un comunicat de presa al Institutului Național de Statistica.  Numarul casatoriilor a scazut semnificativ, iar numarul divorturilor a scazut usor in luna noiembrie 2017 fata de luna octombrie…

- Veniturile totale*) medii lunare au reprezentat in trimestrul III 2017, in termeni nominali, 3426 lei pe gospodarie si 1308 lei pe persoana, informeaza un comunicat de presa al Institutului Național de Statistica. • Cheltuielile totale**) ale populatiei, au fost, in trimestrul III 2017, in medie,…

- Romanilor le place sa calatoreasca: in primele 11 luni au plecat in strainatate 18,65 milioane de romani, in creștere cu 24,2% fața de același interval din 2016, in vreme ce numarul turiștilor straini ajunși in Romania s-a situat la 11,77 de milioane, in urcare cu 24,1%, arata datele Institutului Național…

- Sectorul de constructii ar putea reveni pe crestere in 2018, cu un ritm mediu anual de 3,3%, dupa declinul din 2016 si 2017, este de parere Andrei Radulescu, senior economist Banca Transilvania. In 2016, lucrarile de constructii s-au redus cu 7,1% an/an, iar in 2017 cu un ritm estimat…

- Romanilor le place sa se rasfete de sarbatori si indiferent cat de putin castiga, cheltuiesc de la an la an tot mai mult. Acasă, în familie, pe pârtiile de pe Valea Prahovei sau în ţările calde, cu brad împodobit pe plajă, la 35 de grade, Moşul i-a găsit…

- Trei din patru persoane, care au folosit internetul pentru a cumpara produse, au achizitionat imbracaminte si produse sportive in acest an, potrivit Institutului National de Statistica (INS), citat de Agerpres. Iata ce alte produse i-au interesat pe romanii care fac cumparaturi online.

- Romania inregistra, in 2015, cea mai mare inegalitate a veniturilor din Uniunea Europeana (UE), fiind urmata de Lituania si Bulgaria, se arata intr-o publicatie a Institutului National de Statistica (INS) transmisa la solicitarea AGERPRES."In Romania, inegalitatea veniturilor este superioara…

- Numarul mediu de pensionari a ajuns, in trimestrul III, la 5,224 milioane, in scadere cu o mie persoane fata de trimestrul precedent, in timp ce raportul pe total dintre numarul mediu de pensionari de asigurari sociale de stat si cel al salariatilor a fost de 9 la 10, arata datele Institutului National…

- Un numar de 2.156.400 de turisti nerezidenti sositi in Romania, in primele 9 luni din 2017, au cheltuit in total 4,676 miliarde lei. In medie, un turist sosit in Romania a cheltuit 2.159,8 lei, se arata intr-un comunicat de presa al Institutului National de Statistica.

- In anul 2016 numarul exploatatiilor agricole a scazut fata de anul 2013, informeaza un comunicat de presa al Institutului National de Statistica • In anul 2016 numarul exploatatiilor agricole a fost de 3422 mii, mai mic cu 5,7% fata de cel inregistrat la Ancheta Structurala in Agricultura 2013,…

- Trei milioane si jumatate dintre cei 19,6 milioane de romani care constituie populatia stabila a Romaniei sunt persoane varstnice (65 de ani si peste), conform datelor Institutului National de Statistica valabile pentru mijlocul acestui an. Practic, un roman din sase este de varsta a treia, ponderea…

- Companiile vor folosi de doua ori mai mult tehnologii de tip machine learning (invatare automatizata) pana la finalul lui 2018 fata de acest an, tendinta cu un impact semnificativ asupra businessului, si in acelasi timp se remarca la nivel mondial o crestere a apetitului pentru abonamente digitale…

- Persoanele din gospodariile considerate bogate au obtinut venituri de 7,2 ori mai mari decat cele din gospodariile sarace, se arata intr-o publicatie a Institutului National de Statistica (INS)...

- Romanii vor aloca, in medie, 340 de lei pentru cadourile de Moș Nicolae din acest an, in creștere ușoara fața de bugetul mediu de anul trecut, potrivit unui studiu realizat de o companie de cercetare de piața. Cele mai cautate sunt dulciurile, jucariile și articolele de imbracaminte / incalțaminte,…

- Mai bine de doua treimi dintre romani au acces la internet acasa. Ponderea celor care folosesc cel mai des internetul difera insa de la o regiune la alta. Aproape doua treimi dintre gospodariile din Romania, respectiv 65,6%, au avut in anul 2017 un calculator acasa. Cele mai multe, respectiv 65,9% dintre…

- Populatia rezidenta a Romaniei se va reduce, pana in 2060, cu valori cuprinse intre 3,6 milioane persoane si 8,8 milioane persoane, iar populatia feminina va continua sa fie predominata, conform unui studiu al Institutului National de Statistica (INS).

- Desi ieftinirile „de criza” sunt aproape recuperate, nu avem de-a face cu un boom imobiliar (ANALIZA) Facilitata de apetitul romanilor pentru achiziții, tendința de creștere a prețurilor din ultimii ani ii face pe mulți sa-și aminteasca de perioada de boom imobiliar, suscitand teama de o noua…

- Organizatorii targului au precizat ca pana la ora 12.00 aproape 300 de oameni au depus CV-uri pentru posturi in companiile municipale, multi dintre ei aplicand chiar la mai multe companii. „Oamenii sunt interesati, vedeti cata lume a venit la acest eveniment, am discutat cu ei, i-am intrebat…