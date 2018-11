Stiri pe aceeasi tema

- In Marea Neagra, exista zacaminte de circa 200 miliarde mc si, daca va incepe exploatarea, productia va fi de 6 – 7 miliarde mc/an, a declarat fostul președinte al Romaniei, Traian Basescu, in Parlamentul Romaniei, despre exploatarea resurselor naturale din Marea Neagra. Acesta spune ca Romania nu…

- Cu toate ca Electrocentrale Bucuresti (ELCEN) si Regia Autonoma de Distributie a Energiei Termice (RADET) se afla in procedura de insolventa, cu datorii istorice de miliarde care cresc in continuare, riscul de intrare in faliment bate la usa, iar infrastructura este in stare avansata de degradare,…

- A inceput analiza programului de guvernare, alta decat cea facuta de Darius Valcov. Social-democratii au o noua strategie: trebuie sa gaseasca ministrii care blocheaza proiectele trimise la avizare. Ei au doua saptamani la dispozitie sa vina cu niste concluzii, in paralel cu Viorica Dancila, care face…

- Romania ar avea nevoie de investitii totale in sectorul energetic intre 15 si 30 miliarde euro pentru perioada 2018-2030, cu o estimare centrala de aproximativ 20 miliarde euro, arata ”Strategia Energetica a Romaniei 2018-2030, cu perspectiva anului 2050”, document publicat in dezbatere de Ministerul…

- Dividendele pe piata din Romania au avut anul trecut un randament mediu de 7-8%, cu mult peste media europeana de 2-3%. Pornind de la cele mai recente raportari financiare ale companiilor incluse in indicele BET, o analiza Tradeville estimeaza ca, si in anul 2018, dividendele isi vor mentine dinamica…

- Companiile de stat, cum ar fi complexele energetice Oltenia și Hunedoara, Nuclearelectrica au fost principalul subiect de discuție in ședința coaliției PSD-ALDE care a durat peste trei ore, au spus surse politice pentru MEDIAFAX. La intrunire a participat și Darius Valcov, consilierul premierului.La…