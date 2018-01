Stiri pe aceeasi tema

- Rusia stie cine sunt autorii atacurilor provocatoare cu drone asupra bazelor militare ruse din Siria, a avertizat joi seara presedintele Vladimir Putin, precizand ca nu este vorba de Turcia si ca aceste incidente nu aduc "nimic bun".

- Mai mulți preoți români au fost folosiți de Rusia ca agenți de influența în timpul protestelor împotriva gazelor de șist, potrivit unui raport realizat de senatorii americani Analiza detaliaza metodele Rusiei pentru a se impune în Europa, inclusiv pe plan energetic.…

- Ministerul rus al Apararii susține ca, in noaptea de 6 ianuarie, a respins atacul efectuat de un numar de 13 drone aeriene asupra bazelor sale militare din Siria. Mijloacele de aparare aeriana și de razboi electronic au permis neutralizarea tuturor aparatelor aeriene fara pilot. Oficialii militari afirma…

- Purtatorul de cuvant al Pentagonului, Adrian Rankine-Galloway, a declarat, marti, ca "orice sugestie ca SUA sau fortele de coalitie ar fi avut un rol in atacarea bazelor militare ruse este nefondata si absolut iresponsabila". Ministerul Apararii rus a anuntat, luni, ca militantii teroristi…

- Rusia susține ca 13 drone inarmate i-au atacat recent bazele din vestul Siriei. Ministerul rus al Apararii a afirmat luni ca nu au existat victime și nici pagube materiale semnificative in atacurile de la baza aeriana Hmeimim și cea navala, de la Tartus. Forțele de aparare antiaeriana (sistemul Panțir-S1)…

- Ministerul Apararii rus a anuntat, luni, ca militantii teroristi sirieni au folosit 13 drone pentru a ataca, in noaptea de 6 spre 7 ianuarie, doua baze militare pe care Rusia le detine in Siria, insa nu au reusit sa provoace pagube mari, informeaza site-ul Ynetnews.com.

- In ciuda discuțiilor satisfacute ale lui Putin cu Assad, razboiul din Siria nu este terminat inca pentru Rusia, scrie editorialistul Bloomberg, Leonid Bershidsky. Recent, generalul Valeri Gherasimov, șeful Statului Major rus (cunoscut pentru teza razboiului hibrid), a expus analiza sa finala a operațiunilor…

- Pe 31 decembrie 2017, rebelii sirieni au tras cu mortiere asupra bazei aeriene a Rusiei din Siria Hmeimim, fiind distruse cel puțin patru bombardiere Su-24, doua avioane de vinatoare Su-35S și o aeronava militara de transport An-72, anunța publicația rusa Kommersant, citata de MOLDPRES. „A fost distrus,…

- Rusia a anuntat luna aceasta o noua reducere a operatiunilor sale militare din Siria, ce au inceput in septembrie 2015. Armata rusa va mentine insa trupe in Siria, probabil pe termen lung, unde a demonstrat noi capabilitati tactice si tehnice, ce impreuna demonstreaza ca a reusit sa invete din greselile…

- Presedintele rus Vladimir Putin a semnat vineri acordul cu Siria ce prevede ca portul Tartus de la Marea Mediterana va fi baza navala a Rusiei in urmatorii 49 de ani, informeaza agentia EFE. 'Realizarea acestui acord raspunde intereselor Rusiei, intrucat contribuie la consolidarea…

- Documentul a fost adoptat de Duma de Stat pe 21 decembrie si de Consiliul Federatiei pe 26 decembrie. Legea de ratificare a acordului de cooperare militara intre Rusia si Siria a fost promulgata vineri de presedintele Vladimir Putin, informeaza site-ul agentiei Tass. Acordul permite intrarea…

- Presedintele rus Vladimir Putin a elogiat joi rolul ”crucial” al Rusiei in infrangerea jihadistilor in Siria, unde gruparea Statul Islamic (SI) a pierdut aproape teritoriile asupra carora detinea controlul, relateaza AFP. ”Rusia a avut o contributie cruciala in infrangerea fortelor criminale care…

- Dupa anunțul victoriei facut de președintele Vladimir Putin in Siria și ordinul de retragere a trupelor (a treia retragere anunțata pana in prezent) au aparut și primele statistici privind campania „victorioasa” a Rusiei in Siria.

- Bazele militare Tartus si Hmeimim din Siria, cedate de regimul de la Damasc pentru o perioada de 49 ani Rusiei, vor putea in curand sa gazduiasca nave cu propulsie nucleara. Rusii au inceput deja lucrarile de extindere a celor doua baze.

- Facțiuni ale opoziției siriene au respins propunerea Rusiei de a participa la o reuniune organizata de aceasta țara in orașul Soci, in luna ianuarie. Reprezentanții opoziției sunt de parere ca autoritațile de la Moscova doresc sa submineze procesul de pace care are loc la Geneva sub auspiciile ONU.…

- Rusia a inceput stabilirea unei prezente militare permanente la bazele navala si aeriana din Siria, a declarat marti ministrul rus al apararii, Serghei Soigu, dupa ce parlamentul de la Moscova a ratificat acordul cu Damascul care consolideaza prezenta Rusiei in Siria, transmite Reuters, citand agentia…

- Acordul prevede extinderea facilitatii navale de la Tartous, singura baza navala a Rusiei in Mediterana, si ofera navelor militare ale Rusiei acces in apele si porturile siriene, a declarat pentru RIA Viktor Bondarev, seful comisiei pentru securitate si aparare din Consiliul Federatiei (camera legislativa…

- Mai mult de 60.000 de luptatori, inclusiv 2,8 mii de cetațeni ruși au fost uciși in timpul campaniei armatei ruse in Siria, a raportat ministrul rus al apararii, Serghei Șoigu, la reuniunea largita a consiliului ministerului, prezidat de președintele rus, Vladimir Putin, transmit agentiile de presa…

- Deputatii rusi au ratificat joi un acord care prevede majorarea instalatiilor portuare militare rusesti din Tartus, in nord-vestul Siriei, care urmeaza sa devina o baza navala permanenta a Rusiei, scrie AFP.

- Consiliul de Securitate al ONU a prelungit marti cu un an prevederile unei rezolutii ce autorizeaza livrarea de ajutoare umanitare catre populatiile aflate in zonele controlate de rebeli din Siria, in pofida rezervelor exprimate de Rusia, China si Bolivia, relateaza AFP. Rezolutia a fost adoptata…

- Pas cu pas, Rusia impinge Statele Unite din Orientul Mijlociu, atragand tot mai multe state din regiune de partea sa. Incurajat de succesul militar din Siria, Vladimir Putin se pregateste sa deschida noi fronturi. Consolidarea relatiilor cu Egiptul, dar si cu Turcia ii fac pe analisti sa spuna ca Moscova…

- Presedintele Vladimir Putin a facut un popas neanuntat la baza aeriana ruseasca din Siria, pentru a declara „victorie”, in urma campaniei militare ce a durat doi ani, anunta Bloomberg. Dupa ce le-a ordonat trupelor sa inceapa retragerea din Siria, Putin a zburat la Cairo pentru a incheia…

- Nicio intervenție în Constituție sau forțare a publicului sa îndrageasca UE nu se va solda cu efecte pozitive pentru avansarea durabila a integrarii europene în Moldova, scrie politologul Dionis Cenușa într-un articol de analiza pentru Agenția IPN. El este de…

- Agenția de presa britanica transmite ca nu a putut verifica imediat informația difuzata de ABC, care cita un om de incredere al fostului consilier al lui Trump.Potrivit ABC, Flynn este pregatit sa declare ca insuși Trump i-a cerut sa ia legatura cu Kremlinul, obiectivul fiind acela ca SUA…

- Apararea aeriana a armatei siriene a interceptat si distrus cel putin doua rachete israeliene care vizau o 'pozitie militara' in provincia Damasc, au informat sambata agentia oficiala Sana si televiziunea de stat, preluate de AFP si Reuters.'Inamicul israelian a tras la ora 00.30 (vineri,…

- De la începutul anului, unitatile Districtului militar Vest "si-au sporit substantial" capacitatile de lupta, a declarat vineri comandantul districtului, general-colonelul Andrei Kartapolov, citat de agentia de presa RIA Novosti. Din ianuarie, districtul militar Vest…

- Rusia si Statele Unite se acuza reciproc dupa ce un avion rus de vanatoare a interceptat o aeronava americana de recunoastere in zona internationala a Marii Negre., transmite mediafax,ro. Un avion rus de tip Suhoi-30 a fost trimis sambata sa intercepteze o aeronava americana de recunoastere in spatiul…

- Bombardiere ruse au efectuat vineri noi raiduri aeriene in Siria, vizand pozitii ale retelei teroriste Stat Islamic, anunta Ministerul rus al Apararii, citat de agentia RIA Novosti. Sase bombardiere Tupolev Tu-22M3 au atacat pozitii ale organizatiei teroriste Stat Islamic situate pe malul…

- Rusia are o anumita responsabilitate pentru acțiunile autoritaților siriene, inclusiv pentru crimele comise de Damasc, a declarat reprezentantul Departamentului de Stat al SUA Heather Nauert, comentand recenta intalnire a președinților Rusiei și Siria, Vladimir Putin și Bashar al-Assad. Nauert a reamintit…

- Vladmir Putin a ordonat, luni, echiparea armatei și a flotei țarii sale cu armele „cele mai moderne” în scopul întaririi capacitații acestora. „Armata noastra si flota noastra trebuie sa aiba armele cele mai moderne", a declarat Putin, într-o reuniune…

- Rusia a facut uz, pentru a doua oara in 24 de ore, de dreptul sau de veto, de aceasta data la un proiect de rezoluție inaintat de Japonia care prelungea cu 30 de zile mandatul experților internaționali din grupul JIM (Joint Investigative Mechanism - Mecanismul Comun de Investigație) ce ancheteaza…

- Președintele turc Recep Tayyip Erdogan a cerut Rusiei și Statelor Unite sa retraga trupele din Siria pentru a incerca o soluționare politica a crizei, transmite RIA Novosti. „Se tot spune ca criza nu poate fi rezolvata pe cale armata. Atunci sa-și retraga militarii, iar soluția la criza va fi una politica.…

- Donald Trump îsi continua turneul prin Asia si se afla acum în Filipine, unde a luat parte la un dineu de gala la Asociația națiunilor din sud-estul Asiei, ASEAN. Mai devreme, încoltit pe tema sensibila a relatiilor administratiei sale cu Kremlinul, presedintele american…

- Presedintele american Donald Trump, care a discutat cu omologul sau rus, Vladimir Putin, in cursul summitului APEC din Vietnam, a declarat ca liderul de la Moscova i-a spus ca "nu s-a amestecat" in scrutinul prezidential din SUA, potrivit site-ului postului France 24. Donald Trump a fost…

- Liderul rus, Vladimir Putin, si presedintele SUA, Donald Trump, au discutat, sambata, in timp ce se indreptau catre locul in care urma sa fie facuta fotografia de familie la summit-ul de Cooperare Economica Asia - Pacific, din Vietnam. O strangere de mana, cateva cuvinte schimbate din mers:…

- Statele membre NATO au cazut de acord sa infiinteze doua noi comandamente militare pentru a proteja Europa in cazul unui conflict cu Rusia, informeaza site-ul agentiei de stiri Reuters. Cu scopul amplificarii masurilor de descurajare impotriva Rusiei, ministrii Apararii din cadrul NATO…

- In timpul operatiunilor din Siria, armata rusa a testat aproape intreg echipamentul sau modern, implementand principiul „o tinta, o bomba”, a afirmat seful statului major al armatei Rusiei, Gen. Valery Gerasimov, in cadrul unei intruniri cu oficiali ai ministerului apararii.

- NATO a transmis Rusiei, in cadrul reuniunii Consiliului NATO-Rusia, preocuparea in legatura cu diferențele majore pe care Alianța le-a constatat intre datele comunicate de Moscova despre anvergura recentelor manevre militare "Zapad" și cele reale, transmit agențiile AFP și

- Armata israeliana a atacat, joi dupa-amiaza, pozitii militare siriene, dupa ce o racheta a fost lansata din greseala din Siria în Israel, afirma surse citate de site-ul Ynetnews.com, potrivit Mediafax. În cursul unor confruntari militare desfasurate în Siria,…

- Trupele din districtul militar vestic din Rusia vor fi inzestrate cu aproximativ 1.000 de sisteme militare moderne pana la sfarsitul acestui an, a anuntat, miercuri, serviciul de presa al districtului, citat de site-ul agentiei Tass. ”Peste 220 de tancuri noi si vehicule de lupta blindate…