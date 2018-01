Analiza: Cele mai vandute masini pe segmente in Europa

Stiri pe aceeasi tema

- Decalajul veniturilor intre generatiile din Europa a crescut semnificativ in detrimentul tinerilor si, fara o politica adecvata, "o intreaga generatie ar putea sa nu isi mai revina niciodata", avertizeaza Fondul Monetar International (FMI) intr-un studiu publicat recent, transmite AFP.Potrivit FMI,…

- Fitbit este unul dintre cei mai cunoscuți creatori de trackere de fitness.Piața de wearable pentru iubitorii de sport s-a aglomerat in ultimii ani iar lupta a devenit din de ce in ce mai interesanta, scrie antena3.ro.

- Fitbit este unul dintre cei mai cunoscuți creatori de trackere de fitness. Piața de wearable pentru iubitorii de sport s-a aglomerat în ultimii ani iar lupta a devenit din de ce în ce mai interesanta. Cu modelul Ionic, Fitbit a facut un pas mare spre zona de smartwatch și…

- Patru persoane care ar fi comis in ultima saptamana mai multe furturi din autoturisme din judetele Cluj, Mures si Brasov, cu un prejudiciu de 50.000 de lei, au fost reținute de polițiști. Polițiștii din cadrul Politiei Municipiului Reghin, cu sprijinul Direcției Operațiuni Speciale a Poliției Romane,…

- Fotocredit: Audi Audi este nevoita sa recheme in service alte circa 127.000 de mașini diesel EURO 6, la cererea expresa a KBA (Autoritatea Federala pentru Transporturi din Germania). Problema ține din nou de utilizarea software-ului ce dezactiveaza sistemele de filtrare a oxidului de azot in condiții…

- Comisia Europeana a adoptat marti prima strategie la nivel european privind materialele plastice, care se inscrie in eforturile de tranzitie spre o economie mai circulara si prevede ca toate ambalajele din plastic de pe piata Uniunii Europene vor deveni reciclabile pana in 2030, se arata intr-un comunicat…

- Vanzarile de monede de aur ale celui mai mare dealer din Europa au crescut cu 400% astazi, dupa ce criptomoneda bitcoin a suferit cea mai mare scadere din ultimele luni, potrivit Bloomberg. Royal Mint a vandut aproape 30 de kilograme de aur, in valoare totala de 1,2 milioane de dolari,…

- Peste 15 milioane de autoturisme noi au fost vandute anul trecut in Uniunea Europeana, inregistrandu-se un record al ultimilor zece ani, a anuntat miercuri Asociatia Constructorilor Europeni de Automobile (ACEA), potrivit DPA, citata de Agerpres. 0 0 0 0 0 0

- Pietele imobiliare din Europa de Est raman atractive pentru dezvoltatori, in conditiile in care perspectivele economice contracareaza volatilitatea politica din regiune, au apreciat directorii din industrie care au participat la o conferinta la Viena, transmite Bloomberg. ‘Cu toata viteza inainte’,…

- Fotocredit: Dacia Dacia a reușit in 2017 cel mai bun an al sau in materie de vanzari, constructorul de la Mioveni raportand nu mai puțin de 655.235 de unitați livrate clienților di toata lumea anul trecut. Valoarea este cu 12.2% mai mare fața de 2016. Evident, cea mai mare piața de desfacere pentru…

- Compania analitica LMC Automotive din Marea Britanie, citata de Forbes, a facut o analiza a vanzarilor de masini inregistrate in 2017 al nivel global si a realizat un clasament cu 20 cele mai vandute modele.

- Piata auto a urcat la un nivel record in 2017, inmatricularile de autoturisme noi au depasit 105.000 de unitati, iar cele de masini second-hand aduse din Europa de Vest au depasit 518.000 de unitati, potrivit Directiei Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor (DRPCIV). Cum arata…

- Ai avut o idee (care a parut, poate) geniala, ai lansat o companie si ai creat un produs. Si cum este in cazul fiecarui parinte care isi adora copilul, esti convins ca produsul sau serviciul pe care tu il aduci pe piata este absolut revolutionar, iar clientii vor da navala sa-l cumpere. Lucrurile…

- Compania Nissan, lider mondial in domeniul electromobilelor, are toate posibilitațile sa aprecieze reacția cumparatorilor la ieșirea pe piața a electromobilului total nou Leaf. In a.2010, majoritatea companiilor concurente au fost sceptice la apariția pe piața a noului Leaf de prima generație. Accentul…

- Lovitura pentru Dacia. Producatorul auto roman a ajuns la 3% cota de piata in Europa si se lupta direct cu Hyundai sau KIA pe piața europeana. In același timp, doar jumatate din masinile vandute la nivel mondial mai sunt asamblate la Mioveni, iar restul in Maroc.

- Liberalul Marinel Pirtea, deputat și secretar al Comisiei pentru buget, finanțe și banci, Camera Deputaților, coordonator al Comisiei de Educație, Cercetare, Tineret și Sport a PNL, ține sa le atraga atenția tuturor romanilor ca trendul social-democrat pierde teren in Europa. El citeaza in acest sens…

- Piata auto a inregistrat o revenire spectaculoasa in acest an, dupa ce a fost afectata de criza din 2014, provocata de problemele din sistemul bancar.Potrivit statisticilor, in perioada ianuarie-noiembrie au fost inregistrate aproape noua mii de autoturisme noi.

- In primele 11 luni ale acestui an, in Romania au fost vandute 2.356 autovehicule ecologice noi (hibride si electrice 100%), in crestere cu 125,8% fata de intervalul similar din 2016, releva statistica Asociatiei Producatorilor si Importatorilor de Autoturisme (APIA), consultata de Agerpres.

- Volkswagen Golf se afla pe primul loc in topul celor mai vandute masini in Europa, in 2017. Facelift-ul lansat in acest an a impulsionat vanzarile pentru Volkswagen Golf, astfel ca nu este o mare surpriza ca modelul constructorului german se afla pe prima pozitie, cu 445.206 de modele vandute…

- Nu mai putin de 18 amenzi au fost date sambata in piata agroalimentara din Vicovu de Sus dupa o ampla actiune a politistilor din cadrul Serviciului Ordine Publica si ai Serviciului Arme Explozivi si Substante Periculoase Suceava, in comun cu echipaje ale Politiei orasului Vicovu de Sus si ...

- Un barbat in varsta de 49 de ani s-a ales cu dosar penal dupa ce a fost prins in timp ce vindea ilegal petarde si artificii. Cele 365 de obiecte pirotehnice erau scoase la vanzare sambata, 16 decembrie, in piata agroalimentara din Vicovu de Sus. Barbatul nu avea autorizatie pentru un astfel de tip ...

- Accident cu trei mașini in Capitala, duminica dimineața. Un șofer s-a urcat baut la volan și a lovit doua mașini. Reprezentantii Brigazii Rutiere a Capitalei au anuntat, duminica dimineata, ca a avut loc un accident rutier pe Splaiul Independentei, in zona Casei Radio, in eveniment fiind implicate…

- „Luna decembrie este luna in care noi, parintii, achizitionam pentru copiii nostri cadouri, jucarii. O parte dintre ele se regasesc si pe site-ul RAPEX, sistemul de alerta rapida pentru jucarii neconforme”, a declarat, vineri, Paul Anghel.Acesta a explicat ca sunt numeroase jucarii periculoase…

- Fotocredit: BMW BMW a raportat pentru luna noiembrie 2017 o creștere a vanzarilor de 4.8%, totalul absolut al livrarilor de mașini noi purtand sigla alb-albastra ajungand astfel la 186.346 de unitați. Primele 11 luni ale anului au contorizat peste 1.892.000 de exemplare BMW vandute in intreaga lume,…

- Industria software din Romania are potentialul de a asigura peste 10% din PIB in urmatorii ani, de la 6% in prezent, dar fenomenul concentrarii afacerilor in mainile unui numar redus de jucatori, in special multinationale, tinde sa devina tot mai acut, arata un studiu KeysFin. Startup-uri…

- Eaton, compania de management al energiei electrice a anunțat astazi extinderea gamei de Surse de Alimentare Neintreruptibile (UPS) trifazate 93PM, intr-un domeniu mai mare de putere, de la 30 la 500 kVA. Eaton 93PM este conceput pentru a menține o alimentare constanta, neintrerupta și curata, țintind …

- Licențele de taxi din Cluj-Napoca, eliberate de Primaria Cluj-Napoca pentru o suma modica, valoreaza o avere pe piața libera. Un clujean a verficat prețurile de pe site -urile de anunțuri și a facut o selecție. Licențele se vând cu prețuri cuprinse între…

- Deși este țara cu cel mai ridicat nivel de trai din lume, Danemarca se confrunta în ultimii ani cu o problema alarmanta pentru economie: lipsa de specialiști pe piața muncii scrie stirileprotv.ro Potrivit unui studiu recent, Danemarca este țara cu cea mai buna calitate a vieții…

- Fiat Chrysler Automobiles (FCA) a redus volumul de productie la fabricile care produc modelele marcilor Alfa Romeo si Maserati din cauza scaderii semnificative a vanzarilor pe piata chineza.Numarul masinilor de pe stoc nu mai este impus de producator Vanzarile Alfa Romeo si Maserati…

- Cursul monedei unice a scazut de la 4,5431 la 4,6416 lei, minim al ultimelor șapte ședințe. Piața valutara s-a deschis la 4,638 – 4,639 lei, vârful atins de euro fiind de 4,647 lei. Transferurile de la ora 14:00 se efectuau la 4,641 – 4,644 lei. Media monedei americane a…

- În fiecare an, un grup de jurnalisti din toata Europa alege, în urma unor teste, modelul care poarta titlul de Masina Anului. Pentru editia din 2018, juriul a facut o lista cu 7 de masini care intra în cursa. În 2017, noul Peugeot 3008 a fost modelul încoronat…

- Volkswagen Tiguan a fost cel mai bine vandut SUV in luna octombrie și devine o amenințare pentru liderul Nissan Qashqai, ca urmare a creșterii cu 40% a vanzarilor din primele 10 luni ale anului.

- Numarul autovehiculelor ecologice (hibride și electrice 100%) noi vandute in Romania in primele zece luni ale anului a depașit 2.000 de unitați, in creștere cu 148% fața de aceeași perioada din anul anterior, arata statistica Asociației Producatorilor și Importatorilor de Autoturisme (APIA), consultata…

- Zilnic au loc, la nivel mondial, mii de accidente rutiere. Cu toate acestea, cel mai amplu dintre ele a avut loc in 2011 și in coliziune au fost implicate peste 300 de vehicule. Evenimentul cu pricina a aut loc pe 15 septembrie 2011, pe autostrada Rodovia dos Imigrantes din Sao Paulo, Brazilia. 300…

- Consiliul Concurenței a fost sesizat în privința scumpirilor la alimente, în special la oua, carne și produse lactate, întrucât analizele Ministerului Agriculturii nu au scos în evidența motive obiective care sa determine majorari de prețuri, iar instituția nu are instrumente…

- "In ceea ce priveste principalele provocari care trebuie abordate pentru a imbunatați accesul tuturor barbaților și femeilor pe piața muncii, consider ca educația, inclusiv invațarea continua de-a lungul vieții, este esențiala pentru ca cetațenii noștri sa fie pregatiți sa indeplineasca noile cerințe…

- Numarul produselor vandute este de aproape 310.000, iar cel al produselor ramase de peste 1,69 milioane. eMag a vandut 14 ceasuri si bijuterii de lux, peste un kilogram de aur si 35 de pachete turistice, potrivit News.ro. Produsele pentru casa, electrocasnicele mici, telefoanele si…

- Grupul polonez LPP, care detine pe plan local brandurile de fashion Reserved, Mohito, Cropp, Sinsay si House, ia in calcul posibilitatea de produce imbracaminte in mai multe tari europene, printre care si Romania. Alina Bistreanu, director general LPP Romania, a povestit la Profesionistii in Retail…

- Din cei 140 de producatori de vinuri din Republica Moldova, 23 exporta pe piața din România. Chiar daca de peste Prut pleaca spre piața locala doar 6% din exporturile realizate de producatorii moldoveni de vin, aceștia au ales țara noastra drept poarta spre statele din Uniunea Europeana.…

- Noile provocari pentru piața de energie din Romania constau in faptul ca analizele din domeniu nu se vor mai face la nivel național, ci la nivel regional, a declarat, miercuri, directorul general al Transelectrica, Corina Popescu, intr-o conferința de specialitate. "Cred ca e momentul…

- Cea mai rapida dezvoltare in eCommerce o au pietele din Europa de Est cu o crestere anuala de aproximativ 21%, asta chiar daca la nivel european se inregistreaza o usoara stagnare comparativ cu anii anteriori.

- Piata internationala de canabis va atinge 31,4 miliarde de dolari pana in 2021, potrivit noului raport realizat de Brightfield Group, o firma de cercetare a pietei de canabis, arata Forbes. In prezent piata este estimata la valoare de 7,7 miliarde de dolari, si se estimeaza ca piata va creste…

- Luna trecuta, pe primul loc in topul celor mai bine vandute masini in Rusia s-a situat Rio, de la Kia (8.779 unitati), urmata de Lada Granta si Lada Vesta, de la AvtoVAZ (8.208 si, respectiv, 6.629 vehicule), Creta, de la Hyundai (6.460 unitati), Solaris, de la Hyundai (5.110 unitati), Polo, de la Volkswagen…

- Prezent sambata, la Ploiesti, la un eveniment dedicat campaniei de promovare a consumului de carne de oaie, ministrul Agriculturii Petre Daea a declarat ca majorarea pretului oualor este generata de un puseu pe piata, consecinta a scandalului contaminarii cu Fipronil, care a afectat ferme din Olanda,…

- Președintele Federației Internaționale de Culturism și Fitness, Rafael Santonja, a declarat vineri, la Bistrița, ca spera ca acest sport sa fie recunoscut ca disciplina olimpica și la nivel european, mai ales ca in toate țarile de pe batranul continent exista filiale ale federației pe care o conduce.…

- Comisarul european pentru Concurenta, Margrethe Vestager, a declarat luni ca anumite companii de tehnologie submineaza democratia si permit "fricii" si "lacomiei" sa declanseze comportamente anticoncurentiale pe piata, relateaza site-ul publicatiei Financial Times, potrivit Mediafax.Margrethe…

- APMGR atrage atenția și asupra riscului prabușirii industriei farmaceutice autohtone, ca urmare a majorarii cu 25% a taxei clawback. "Din pacate, constatam ca am avut dreptate și ne confruntam cu o noua creștere nesustenabila a taxei clawback, in ciuda declarațiilor ministrului Sanatații,…

- Luna septembrie a fost a doua cea mai buna din istorie pentru vanzarile de masini electrice si plug-in hybrid. Aproape 34.000 de modele au fost vandute, o crestere de peste 30%, fata de anul trecut.

- Constructorii auto solicita imbunatațirea infrastructurii pentru ca vanzarile de mașini electrice și plug-in hybrid sa creasca, in contextul in care cota de piața a acestor vehicule depașește 1% in numai 10 țari europene.

- vezi prezentarea Piata de masini electrice noi din Romania a inregistrat dupa primele 9 luni o crestere de opt ori fata de anul 2016, ajungand la 127 de unitati, iar motivul este reducerea de aproape 10.000 de euro acordata de stat prin programul Rabla Plus, fara casarea unei masini vechi, reiese…