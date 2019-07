Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep (27 de ani, locul 7 WTA) e campioana la Wimbledon! A trecut in finala de Serena Williams (37 de ani, 10 WTA), scor 6-2, 6-2. Ion Țiriac, președintele FRT și unul dintre mentorii Simonei, a analizat performanța istorica realizata de romanca.

- Simona Halep (27 de ani, locul 7 WTA) e campioana la Wimbledon! A trecut in finala de Serena Williams (37 de ani, 10 WTA), scor 6-2, 6-2. Simona a devenit prima jucatoare din Romania care se impune pe iarba londoneza la capatul unui meci perfect. Graitoare in acest sens este statistica erorilor neforțate.…

- Simona Halep a cucerit, sambata, turneul de la Wimbledon, dupa ce a trecut in finala de Serena Williams, scor 6-2, 6-2. Ion Țiriac, președedintele Federației Romane de Tenis, a laudat jocul romancei.

- "Felicitari campioanei Romaniei! Felicitari, Simona! Ne-ai umplut inimile de bucurie și mandrie!" este mesajul Vioricai Dancila. Reamintim ca Simona Halep a caștigat, sambata, primul sau trofeu la prestigiosul turneu de la Wimbledon, dupa ce a invins-o categoric pe marea campioana Serena Williams,…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a felicitat-o pe Simona Halep imediat dupa ce aceasta a caștigat turneul de la Wimbledon cu 6-2 6-2 cu Serena Williams.”Felicitari, Simona Halep pentru caștigarea turneului de Grand Slam de la Wimbledon! O victorie excepționala pentru tenisul romanesc,…

- Mesaje de sustinere din toata Romania pentru Simona Halep care o va infrunta in scurt timp pe Serena Williams, o adevarata legenda a tenisului mondial, cu 23 de titluri de Grand Slam in palmares. Intre sportiva noastra si americanca este o diferenta de 10 ani. Serena Williams are 37 de ani, dar si foarte…

- Victorie istorica pentru Romania. Simona Halep devine prima romanca ajunsa intr-o finala la Wimbledon. Cu o forta incredibila, Halep a reusit sa o invinga in doua seturi pe Elina Svitolina. In finala de sambata, o va intalni pe legendara Serena Williams. De 23 de ori castigatoare a unui turneu de Grand…

- Serena Williams a declarat, dupa semifinala caștigata in turneul de Grand Slam de la Wimbledon, ca abia așteapta sa o intalneasca in finala pe Simona Halep. In pofida bilanțului intalnirilor directe care ii este net favorabil, Williams susține ca toate meciulr cu Halep au fost dificile ”Simona este…