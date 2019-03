Stiri pe aceeasi tema

- Aflat in plina campanie de imagine, Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere din Romania a prezentat noi imagini de pe santierul autostrazi Lugoj – Deva. Iar acestea arata ca acolo se munceste, sunt numeroase utilaje si muncitori pe santier. De asemenea, se vede ca se lucreaza la…

- Cateva mii de oameni din toate domeniile sociale, intre care foarte mulți tineri, s-au adunat, vineri dupa-amiaza, pentru a participa la inaugurarea simbolica a singurului metru de autostrada din Moldova, demers inițiat de omul de afaceri sucevean Ștefan Mandachi. Printre participanți, sunt și barbați…

- Echipa Campaniei „Romania vrea autostrazi!” nu a dat publicitatii desfasuratorul evenimentului programat vineri, la ora 15, dar surse neoficiale sutin ca pe autostrada de un metru, construita in semn de protest fata de faptul ca Romania nu are autostrazi, vor fi pusi in functiune robotei creati de elevi…

- Razvan Cuc, noul ministru al Transporturilor, a mai fost de doua ori titular al acestui portofoliu, in urma cu doi ani In 2017 si-a dat demisia, in Cabinetul Grindeanu, iar ulterior a fost numit in Cabinetul Tudose. A plecat prin remaniere, in octombrie 2017., dupa ce a fost criticat de premierul de…

- Rovana Plumb, ministrul interimar al Transporturilor, promite 180 de kilometri de autostrada, in 2019. 180 de kilometri de autostrada vor putea fi dati in trafic in acest an, a declarat, luni, 11 februarie, ministrul interimar al Transporturilor, Rovana Plumb, la dezbaterile din comisiile de specialitate…

- "Pentru anul 2019, vom putea sa dam in trafic in ceea ce priveste autostrazile 180 de kilometri. Pana in momentul de fata, in Romania avem 807 kilometri de autostrada in trafic. Deci, pentru 2019 am prognozat urmatoarele autostrazi care pot fi finalizate ca si tronsoane: Lugoj - Deva, loturile 3 si…

- Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) promite ca, în cel mult doi ani, vom avea o mie de kilometri de autostrada. Deocamdata, în anul ce tocmai a început, pe lânga cei 806,7 km de autostrada care exista în România în acest moment,…