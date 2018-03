Stiri pe aceeasi tema

- Numarul somerilor din Spania a scazut in februarie cu 6.280 persoane, comparativ cu luna precedenta, la 3.470.248 persoane, cel mai redus nivel incepand din ianuarie 2009, informeaza agentia EFE, citata de Agerpres.

- Compania CFR Calatori se confrunta cu "un grav deficit de vagoane", a declarat luni ministrul Transporturilor, Lucian Sova. "Compania se confrunta cu un grav deficit de vagoane, ma ocup sa gasesc o solutie, avand in vedere ca peste 400 de vagoane au norme de reparatie sau de intretinere…

- De ani de zile, Agenția Județeana pentru Ocuparea Forței de Munca Gorj se confrunta cu o criza majora de personal. In prezent, in cadrul instituției lucreaza 39 de persoane, in condițiile in care numarul de angajați ar trebui sa fie dublu. In urma cu 10 ani, la AJOFM Gorj lucrau aproape 70 de persoane.…

- Presedintele Uniunii Nationale a Consiliilor Judetene din Romania (UNCJR), Marian Oprisan, a declarat joi ca transferul contributiilor si reducerea impozitului pe venit a afectat si autoritatile locale si a precizat ca a discutat cu premierul si cu ministrul Finantelor un mecanism de compensare a…

- PNL nu a dat girul pentru un proiect de buget caracterizat prin deficit si prin lipsa oricarei dezbateri reale. Un proiect de buget al carui deficit se ridica la peste 25 milioane Euro este un buget al declinului economic. Bugetul judetului Iasi a fost confiscat de presedintele PSD, Maricel Popa,…

- Anemia prin deficit de vitamina B12 este o afectiune care apare in momentul in care in corp nu exista suficienta vitamina. Specialistii sustin ca 4 din 100 de femei au aceasta carenta, iar din aceasta cauza pot aparea anumite probleme de sanatate.

- Fanii fast-food-ului au ramas cu burta goala luni dupa ce au aflat ca multe dintre cele 900 de KFC-uri din Regatul Unit al Marii Britanii si Irlanda au fost fortate sa inchida din cauza unui deficit de pui, relateaza AP.

- Incepind cu anul 2033, un șir de orașe mari ale lumii, printre care Londra, Istanbul, Moscova, Beijing, Sao Paolo, risca sa ramina fara apa potabila, potrivit unui raport prezentat de Organizația Națiunilor Unite. Conform studiului ONU, in 15 ani necesarul de apa al planetei va fi depașit de posibilitațile…

- Spitalul Judetean de Urgenta din Targu Jiu se confrunta cu lipsa medicilor la Unitatea de Primiri Urgente. Aici ar trebui sa lucreze 11 medici urgentisti, insa sunt numai opt. Unitatea sanitara a organizat in mai multe randuri...

- Sefa FMI Christine Lagarde a atras atentia statelor lumii a caror situatie socioeconomica este precara, sa creeze un mediu propice pentru mai multe locuri de munca pentru tineri, avertizand ca somajul poate declansa radicalizarea tinerilor si conduce la saracie extrema. Lagarde a reamintit…

- Astfel tara noastra ocupa in 2017 locul 34, intr-o urcare in acest top cu 16 pozitii. Topul realizat de Bloomberg insumeaza previziunile privind inflatia si somajul pentru 66 de economii ale lumii. Bloomberg Misery Indexnoteaza ca preturile in crestere (problema semnalata de autori in cazul Romaniei)…

- Romania are pentru 2017 cea mai mare crestere economica din Europa: 7 la suta. Insa ultimele evolutii sunt sub asteptari. Si avem toate semnele ca petrecerea s-a cam terminat, comenteaza „Business Club”.

- 'Conform situatiilor financiare statutare intocmite in conformitate cu IFRS, Fondul a inregistrat un profit net pentru anul financiar incheiat la 31 decembrie 2017 in valoare de 1.289.896.039 lei. In conformitatea cu Legea Companiilor, Fondul este obligat sa transfere in categoria rezerve legale…

- AJOFM Vaslui a sistat de la plata, in anul 2017, 39 de persoane care primeau indemnizație de șomaj, dar care au refuzat nejustificat participarea la un curs de formare profesionala sau chiar sa ocupe un loc de munca. Au refuzat ajutor in obținerea unui loc de munca și s-au ales cu indemnizația de șomaj…

- Governor of the National Bank of Romania (BNR) on Friday commended the government's maintaining the budget deficit below the 3 pct reference level, which kept the GDP share of the public debt below 40 percent, but cautioned that with economic growth as high as Romania's in 2017 "one should seek to…

- Trade balance deficit went up almost 30 per cent last year, exceeding 12.95 billion euros, reads a press release of the National Institute of Statistics (INS) remitted on Friday to AGERPRES. "In 2017, exports and imports climbed 9.1 per cent, 12.2 per cent respectively, compared with 2016.…

- Cheltuielile cu personalul ale administrației locale se cifreaza la 2.729.860 lei, din care se poate asigura doar suma de 1.998.110 lei. Salariile angajaților reprezinta jumatate din bugetul orașului pe anul 2018 Primaria orașului Baia de Arieș a publicat un draft al proiectului de buget pentru anul…

- Cu toate ca municipiul Cluj-Napoca are un deficit de zeci de mii de locuri de parcare, Primaria Cluj-Napoca vrea sa rezolve mai întâi problema locurilor de parcare pentru mașinile de lux. Parkingul va fi amplasat în Manastur, între strazile…

- In prognoza agrometeorologica emisa de Administratia Nationala de Meteorologie pentru intervalul 3 9 februarie a.c. se arata ca va predomina un regim termic al aerului mai ridicat decat in mod normal, in aproape toate regiunile agricole. Temperatura medie diurna a aerului va fi cuprinsa intre 6...14deg;C,…

- Donald Trump a anuntat pilonii care vor sta la baza reformei din domeniul imigratiei, iar una dintre masuri vizeaza anularea programului Loteriei vizelor. ”Trebuie sa ne securizam granitele. Asta inseamna sa construim un zid la granita sudica si sa angajam mai multi oameni pentru a asigura siguranta…

- EVALUAREA ACTIVITAȚILOR DESFAȘURATE DE POLIȚIȘTII VRANCENI IN ANUL 2017Obiectivele polițiștilor vranceni in anul 2017 au fost: creșterea gradului de siguranța și protecție pentru cetațeni, prevenirea și combaterea infracționalitații organizate și transfrontaliere, destructurarea gruparilor…

- ”In ultimul an, lumea a vazut ce am stiut mereu: ca niciun popor de pe lume nu este la fel de neinfricat, de indraznet si determinat ca poporul american. Daca exista un munte, il urcam. Daca exista o frontiera, o traversam. Daca exista o provocare, o infruntam. Daca exista o oportunitate, profitam.…

- Noul guvern si-a propus sa sprijine crearea a 640.000 de noi locuri de munca pana in 2020, o tinta mult prea ambitioasa in contextul pietei muncii actuale, caracterizata de deficitul acut de personal. „Cifra privind efectivul de noi locuri de munca care ar urma sa fie create este mult prea…

- De doua zile auzim obsesiv un mesaj de la omeni din guvernul Dancila: nu va fi introdusa nicio taxa noua. Ministrul de finanțe, Eugen Orlando Teodorovici, a repetat astazi mesajul transmis ieri de el și de premier.

- Executia bugetului general consolidat, pe baza datelor operative de executie pe anul 2017 s-a incheiat cu un deficit de 24,3 miliarde de lei, respectiv 2,88% din PIB, sub tinta anuala stabilita de 2,96% din PIB, a anuntat Ministerul Finantelor Publice (MFP).

- Jandarmeria Hunedoara se confrunta cu un deficit de personal si de armament, are un parc auto invechit si redus fata de necesarul ei, iar valoarea achizitiilor s-a diminuat in 2017, fata de anul precedent.

- Romania are un deficit bugetar pe ESA de maxim 2,8% din PIB pentru anul 2017, iar pe cash este de 2,96% din PIB, a anuntat, marti, ministrul Finantelor Publice, Ionut Misa, dupa audierea sa in Comisia economica din Senat.

- “In Romania zilelor noastre, exista orase mici in plina dezvoltare, unde oamenii traiesc bine, iar somajul este aproape de zero. De pilda in Sebes si Blaj, companiile straine, si nu numai, au absorbit toata forta de munca din zona, dar si din judetele invecinate. Conditiile de lucru in fabrici sunt…

- La finele lunii noiembrie 2017, s-a constatat ca numarul total al șomerilor inregistrati la AJOFM Arges a fost de 10.497 persoane (2.031 someri indemnizati si 8.466 someri neindemnizati), in scadere cu 178 persoane (- ...

- In perioada 1 ianuarie - 30 noiembrie 2017, exporturile FOB au insumat 58,146 miliarde de euro, cu 9,5% peste nivelul din primele 11 luni ale anului precedent, in timp ce importurile CIF au insumat 69,491 miliarde de euro, in crestere cu 12,3% fata de intervalul de referinta.Potrivit INS,…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) insista pe o structura mai buna a bugetului, respectiv o pondere mai mare a cheltuielilor pentru investitii, a declarat, luni, Mugur Isarescu, guvernatorul Bancii Centrale, intr-o conferinta de presa.

- ♦ Vestile despre economia Europei cu greu pot fi mai bune. l Cresterea din zona euro este cea mai puternica din ultimii sapte ani si este sustinuta de accelerarea activitatii economice din servicii si industria manufacturiera din toate economiile mari. Adica este o crestere sanatoasa. …

- Interior Minister Carmen Dan stated on Saturday that the Interior Ministry (MAI) will have 6,000 new employees this year, adding she wishes that the deficit of 23,000 people be covered in four years at most."In 2018 we will have approximately 6,000 new employees in the big family of the ministry.…

- Romania s-a mentinut pe deficit in comertul cu produse agroalimentare dupa primele trei trimestre din 2017, exporturile avansand cu doar 2,7% fata de perioada corespunzatoare din 2016, pana la 4,453 miliarde de euro, in timp ce importurile au totalizat 5,211 miliarde de euro, un plus de 9,5%, conform…

- Un nou semn ca avansul economic record din acest an nu are o baza sanatoasa: executia bugetara la 11 luni publicata de Ministerul Finantelor Publice (MFP). Deficit bugetar dublu fata de aceeasi perioada a anului trecut, investitii publice la minim istoric, venituri fiscale mai mici decat in 2017…

- „Povestea asta de succes a Romaniei cu cea mai mare creștere din Europa nu s-a facut peste noapte, cu economia nu poți sa te duci sa dai cu toporul ca iși dai cu toporul in cap sau in picior. O sa ne imprumutam mai scump, adica o sa dam mai mulți bani la dobanzi, o sa avem ai puțini bani de investiții.…

- The 2018 state budget bill was adopted on Friday by Parliament plenary sitting of the two chambers. The state budget draft law was adopted by 255 votes to 95. On Friday too was passed the state social security budget bill for 2018, 255 v 90. The 2018 state budget law is…

- Așa cum se intampla in multe unitați sanitare din țara, spitalul barladean se confrunta cu un deficit de specialiști, astfel ca va scoate la concurs nu mai puțin de 15 posturi de medici. De ani buni, schema de personal a Spitalului Municipal de Urgența „Elena Beldiman” Barlad arata ca unitatea iși desfașoara…

- The Government on Wednesday passed a draft of the 2018 national budget that prioritises spending on healthcare, education and investment. According to a press statement released by the Government, the draft 2018 budget is built on a projection of a 5.5-percent economic growth, average annual inflation…

- Guvernul a aprobat in sedinta de miercuri proiectul de buget pentru 2018, care este bazat pe o crestere economica de 5,5%, inflatie medie anuala de 3,1%, curs mediu de 4,55 lei/euro si un castig salarial mediu net lunar de 2.614 ...

- Ministrul de Finante Ionut Misa a dar asigurari la Bruxelles ca Romania nu va depasi pragul de deficit bugetar de 3% din PIB. Ministrii de Finante ai UE avertizeaza insa ca tara noastra nu a adoptat masurile necesare si va ajunge la un deficit de 3,3% in acest an.

- Economic growth above potential hides a structural deficit that is wider than the cash deficit, but today's structural deficit is the cash deficit that will have to be funded under terms that could turn adverse to emerging economies, deputy governor of the National Bank of Romania (BNR) Liviu Voinea…

- Guvernul nu va acorda nici anul viitor tichete cadou, cupoane sociale in educatie, indemnizatii de vacanta, iar anumite drepturi ale politistilor, militarilor si functionarilor publici din penitenciare vor...