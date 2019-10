Stiri pe aceeasi tema

- Logoul Batman a fost proiectat pe cladiri din 14 orase din lumea intreaga, sambata, cu ocazia implinirii a 80 de ani de la crearea emblematicului personaj din universul DC Comics, potrivit hollywoodreporter.com, scrie Mediafax.Celebra imagine a fost proiectata cand orasul Gotham a avut nevoie…

- Astfel, in perioada 18 – 20 septembrie 2019, Tarom pune in vanzare bilete de avion incepand de la 65 euro dus-intors, cu toate taxele incluse, pentru bilete achizitionate intre Bucuresti si Cluj, Iasi, Timisoara.Pe rutele externe, tarifele pornec de la 99 de euro, cu toate taxele incluse,…

- Oferta de neratat la Tarom. Unde poți sa zbori cu 65 de euro, cu bagaj de cala inclus Compania Tarom taie prețurile, cu ocazia implinirii a 65 de ani de existența a operatorului aerian de stat. Astfel, potrivit unui anunț al companiei, tarifele scad la 65 de euro, cu toate taxele incluse, pentru…

- Londra, Paris si Amsterdam sunt cele mai vizitate capitale din lume in 2019, in timp ce Bucuresti se afla pe pozitia 61 la nivel mondial si pe 28 in topul capitalelor europene, conform analizei realizate de reprezentantii unei platforme online de cautare pentru calatorii. "Cea mai cautata capitala…

- Londra, Paris si Amsterdam sunt cele mai vizitate capitale din lume in 2019, in timp ce Bucuresti se afla pe pozitia 61 la nivel mondial si pe 28 in topul capitalelor europene, conform analizei realizate de reprezentantii unei platforme online de cautare pentru calatorii. "Cea mai cautata…

- Londra, Paris si Amsterdam sunt cele mai vizitate capitale din lume in 2019, in timp ce Bucuresti se afla pe pozitia 61 la nivel mondial si pe 28 in topul capitalelor europene, conform analizei...

- Daca ne organizam puțin, cucerim Thassosul fara mari probleme, zice un român aflat la una din tavernele din Potos. Suntem aici mult mai mulți turiști decât localnici, spune el în gluma. În centrul micului dar frumosului sat Panagia (odiniara fosta capitala a insulei), de la mesele…

- ​Liverpool a anuntat, duminica, transferul atacantului Harvey Elliott, în vârsta de 16 ani, de la Fulham. Elliott a intrat în istoria Premier League la 4 mai, când a devenit, la 16 ani si 30 de zile, cel mai tânar atacant care debuteaza în Premier League. El a evoluat…