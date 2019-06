Stiri pe aceeasi tema

- Romanii au platit in 2018 cele mai mici preturi din Uniunea Europeana pentru un cos de alimente din bauturi non-alcoolice comparabile, 66% din pretul mediu la nivelul UE. La polul opus sunt danezii care, pentru acelaşi coş de produse au plătit 130% din preţul mediu la nivelul UE,…

- Veniturile totale ale unei familii au crescut cu 25% de la un an la altul, arata Institutul National de Statistica. Aceleaşi date oficiale arată că banii câştigaţi în plus de români în 2018 faţă de 2017 nu au stat prea mult timp în conturi,…

- Președintele Pro Romania Suceava, deputatul Catalin Nechifor, a facut o analiza cu privire la motivele pentru care PSD a pierdut alegerile parlamentare din data de 26 mai, el considerand, in același timp ca in Europa a venit timpul noilor partide. „Pe 5 noiembrie 2017 faceam o analiza politica a partidelor…

- Romanii isi vor alege pe 26 mai reprezentantii in Parlamentul European si in aceeasi zi are loc si referendumul pe teme legate de justitie, convocat de presedintele Klaus Iohannis. Cetatenii vor vota in aceleasi sectii de votare, cu aceleasi stampile, pe trei buletine de vot. Dupa semnarea sau inscrierea…

- Conform sondajului realizat de INSCOP Research, la comanda LARICS – Laboratorul de Analiza a Razboiului Informational si Comunicare Strategica, marea majoritate a populatiei crede ca tara se indreapta intr-o directie gresita, scrie Mediafax. Cea mai mare parte a romanilor apreciaza ...

- Ultimii trei ani au insemnat pentru romani o creștere importanta a nivelului de trai. S-au marit salariile, pensiile și alocațiile, s-au extins masurile de protecție sociala, s-a redus TVA, alte taxe au fost eliminate cu totul și au fost implementate planuri din ce in ce mai ambițioase pentru impulsionarea…

- Presedintele Klaus Iohannis ar trebui sa dea un raspuns in privinta motivelor care au stat la baza respingerii propunerilor de ministri la Justitie, Fonduri Europene si Ministerul pentru Romanii de Pretutindeni, si nu trebuie asteptat pana cand expira interimatul mandatelor, considera premierul Viorica…

- ​România pierde la capitolul competitivitate si ne preocupa, de asemenea, deficitul de cont curent al tarii care s-ar putea sa afecteze eforturile de convergenta, a declarat, joi, Valdis Dombrovskis, vicepresedintele CE , citat de Agerpres. "Analiza privind România arata ca este important…