Analiza AFP: Referendum impotriva mariajului gay in Romania, intr-o atmosfera nociva

- "Mai sunt cateva zile pana la organizarea referendumului pentru revizuirea Constitutiei in sensul redefinirii familiei. Guvernul a luat toate masurile necesare, atat legislative, cat si pentru asigurarea fondurilor. Autoritatile sunt in calendarul propus in ceea ce priveste pregatirea tehnica.…

- Un "da" in urma referendumului, creditat cu o victorie zdrobitoare, va permite modificarea Constitutiei in vederea definirii casatoriei ca "uniunea intre un barbat si o femeie" si nu intre "soti", ca in prezent. Din punct de vedere legal nu se va schimba nimic, pentru ca legislatia romana nu autorizeaza…

- Cateva zeci de persoane s-au adunat, duminica seara, in Piata Victoriei, pentru a protesta impotriva actualei guvernari si a "asaltului impotriva justitiei", potrivit afirmatiilor celor prezenti. Protestatarii au strigat sloganuri precum: "Romania, trezeste-te", "Afara cu mafia din statul…

- Este destul de grav ca președintele Donald Trump incalca standarde etice ale Guvernului SUA, insa atunci cand avocatul lui Trump, Rudy Giuliani, s-a bagat in lupta impotriva corupției dintr-o alta țara, Romania, acesta a facut de ras Statele Unite prin discursul lui indreptat impotriva unui guvern curat,…

- Asociatia "Forumul Judecatorilor din Romania" (FJR) solicita Guvernului sa nu adopte nicio lege privind aministia. Printr-un coumuicat, judecatorii trag un semnal de alarma privind gravele consecințe ale adoptarii prin OUG a unor prevederi privind aministia și grațierea colectiva."Forma legislativa…

- Tariceanu, reacție dupa revocarea șefei DNA. Președintele Senatului și lider al ALDE afirma ca decretul semnat de șeful statului reprezinta ”un act de normalitate”. deși rezolva ”puține lucruri” și ca ”deciziile și acțiunile din urmatoarele saptamani vor arata daca vom merge spre normalitate, pentru…