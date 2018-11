​ANALIZĂ 5G - motorul dezvoltării Romniei! Recent, ANCOM a anunțat organizarea, in 21 noiembrie 2018, a unei noi editii a conferintei internationale anuale, dedicata in acest an tehnologiei 5G. Conferinta, foarte inspirat intitulata “5G - motorul celei de-a patra revolutii industriale", ar urma sa prezinte și obiectivele si directiile de acțiune ale statului, potrivit Strategiei Nationale privind implementarea 5G. Ideia este excelenta, titlul foarte inspirat, astfel ca sunt premize ca decidenții politici, care daca am ințeles bine vor fi prezenți la eveniment (dat fiind importanța, primul ministru ar trebui sa fie prezent), sa inteleaga… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Vicepremierul Paul Stanescu a anunțat, miercuri, ca iși va face „propria analiza” și o va decide „in consecința”, dupa ce Liviu Dragnea a precizat ca CEx așteapta demisia de onoare a sa și a lui Lucian Șova. Inițial, Paul Stanescu a declarat ca daca premierul Viorica Dancila sau șeful PSD Liviu Dragnea…

- Catalin Morosanu a anuntat ca accepta provocarea lui Daniel Ghita si e gata sa urce in ring cu omul care l-a provocat recent.Catalin Morosanu a anuntat ca accepta provocarea lui Daniel Ghita si e gata sa urce in ring cu omul care l-a provocat recent.

- Sotii Fabiola (49 de ani) si Bogdan Chiriacescu (50 de ani) sunt profesori de liceu in localitatea Nehoiu, judetul Buzau, iar in ultimii ani au creat mai multe tehnici psihopedagogice pentru elevii care vor sa isi depaseasca diverse frici, cum ar fi teama de a vorbi in public.

- Ana Baianu va vorbi despre esenta si rolul mentoratului in viata oamenilor, despre relatia mentor - discipol si trairile cu care se confrunta un mentor pe perioada acestui proces. Experienta ei pe calea mentoratului ii va folosi drept suport in sustinerea prezentarii. Ana Baianu este membru acreditat…

- In cadrul manifestarilor de celebrare a Centenarului Marii Uniri, Universitatea „Stefan cel Mare" din Suceava (USV), Facultatea de Litere si Stiinte ale Comunicarii, Centrul de cercetari „Inter Litteras" si Centrul de Cercetari „Analiza discursului", in ...

- In luna septembrie va invitam la un dublu eveniment cu psihologul si numerologul Anatol Basarab! Acest eveniment face parte din turneul national de lansare a cartii, alte orase in care puteti fi prezenti fiind: Suceava, Oradea, Bucuresti, Brasov, Baia Mare, Brasov, etc. Asadar, in 29 septembrie te…

- Conferinta de presa la PNL Teleorman, sustinuta de senatorul Eugen Pirvulescu in Politic / on 20/09/2018 at 14:17 / Senatorul liberal de Teleorman, Eugen Pirvulescu a organizat si sustinut o conferinta de presa cu doua subiecte de mare impact social, respectiv pesta porcina si referendumul pentru…

- Un avion a luat foc pe aeroportul din Soci, dupa ce a ratat aterizarea, in dimineața zilei de sambata, 1 septembrie. Aeronava, un Boeing 737, cu 170 de persoane la bord, 164 pasageri si sase membri ai echipajului, aparținea companiei aeriene Utair și venea de la Moscova. Cum a reușit o femeie sa fie…