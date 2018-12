Stiri pe aceeasi tema

- Viorica Dancila a transmis sambata un mesaj pentru romani, la 29 de ani de la Revolutie. Redam mai jos mesajul: "In urma cu 29 de ani, poporul roman a scris una dintre cele mai impresionante pagini de istorie a Romaniei secolului XX, prin propria vointa si in deplina unitate de "cuget si simtiri" Revolutia…

- Desfiintarea directiilor regionale ale ANAF si reorganizarea lor in directii judetene face un pas inainte, in ciuda protestelor declansate de mai multi angajati ai Fiscului. Propunerea UDMR, sustinuta si de ministrul Finantelor, a primit recent avizul Comisiei de munca din Camera Deputatilor. Un fost…

- Romania ar putea intra in sistemul cursurilor de schimb, o antecamera a zonei euro, in 2024, unde trebuie sa ramana cel putin doi ani pana la adoptarea monedei unice, a anuntat, miercuri, guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei (BNR), Mugur Isarescu, la Profit Financial Forum. Isarescu a…

- Reformele fiscale din acest an au dat multe batai de cap inspectorilor Fiscului, acestia fiind nevoiti sa stea multe ore peste program pentru a indeplini o parte dintre sarcinile impuse de Ionut Misa si de Eugen Teodorovici, in special cele legate de trimiterea notificarilor catre cetateni.

- Eugen Teodorovici, ministrul Finantelor, a declarat la Antena 3 ca Victor Negrescu, ministrul demisionat de la Afaceri Europene nu stie sa lucreze in echipa. "La finalul sedintei de Guvern a fost o discutie legata de ultimele masuri de parcurs pentru ca noi sa fim gata pentru presedintia de anul viitor.…

- Realizatorul Realitatea TV Rares Bogdan anunta ca un noul dosar de luare de mita al lui Calin Popescu Tariceanu apare si numele actualului ministru al Finantelor, Eugen Orlando Teodorovici. O parte din spaga care alocata pentru aceasta afacere ar fi ajuns si la Teodorovici. „Dosarul Microsoft bubuie…

- "Nu renuntam la chestia asta, degeaba se insista, degeaba se doreste prorogare de termene, nu merge(...)vine control de la ANAF. Foarte bine. Nu o sa dam la niciunul nici o amenda. Este doar un avertisment si nimic altceva. Ideal ar fi fost ca statul sa faca ce? Cumpara case de marcat, discuta dinainte,…

- Gelu Diaconu, fostul sef al ANAF, a explicat, din nou ca articolul invocat de ANAF in notificarile trimise mirilor, prin care le cere sa spuna cui si cat au platit pentru servicii de fotografiere sau entertainement, este interpretat gresit atat de Ionut Misa, actualul sef al Fiscului, cat si de Eugen…