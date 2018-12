Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, miercuri, ca ordonanta de urgenta pe Codul fiscal anuntata de ministrul Finantelor nu are analiza de fundamentare, vine cu idei nemaiauzite, arunca economia in haos si a facut apel la Guvern sa se razgandeasca, sa puna in dezbatere, sa faca o analiza si sa vina…

- Premierul Viorica Dancila a anuntat joi, la inceputul sedintei de Guvern, ca pensionarii iși vor primi pensiile inainte de Craciun. Executivul a mai decis ca zilele de 24 decembrie și 31 decembrie sa fie zile libere, astfel ca romanii vor avea doua minivacanțe de sarbatori. „Sper ca tot mai multi romani…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, miercuri, referitor la o decizie privind numirile de la ministerele Dezvoltarii si Transporturilor, ca analiza este inca in lucru, dar remanierile sunt facute de ochii lumii, fiind inlocuiti oameni slabi cu altii si mai slabi.

- Incepand de la 1 ianuarie 2019, acciza totala la țigarete va crește de la 448,74 lei / 1000 tigarete la 475,77 lei / 1000 tigarete, potrivit unui proiect de ordonanta de urgenta care va fi aprobat in sedinta de Guvern de vineri. Acesta accelereaza astfel majorarea accizei, tinand cont ca, potrivit…

- Vicepremierul Paul Stanescu a anunțat, miercuri, ca iși va face „propria analiza” și o va decide „in consecința”, dupa ce Liviu Dragnea a precizat ca CEx așteapta demisia de onoare a sa și a lui Lucian Șova. Inițial, Paul Stanescu a declarat ca daca premierul Viorica Dancila sau șeful PSD Liviu Dragnea…

- Scumpirile confirmate luni de Institutul Național de Statistica odata cu publicarea luni a datelor privind inflația au inselat cele mai multe așteptari. Sondajul pe care Reuters il face periodic printre economiștii șefi ai principalelor banci comerciale indicau o creștere medie a prețurilor de 4.1%.…

- Camera de Comert Americana in Romania (AmCham Romania) a avertizat marti ca diferenta dintre veniturile bugetare proiectate prea optimist si cheltuielile mai mari, asumate pentru salarii si asistenta sociala, afecteaza realizarea planului de investitii bugetat pentru acest an, in contextul in care…

- Cifra de afaceri din comertul cu amanuntul a scazut în luna septembrie fata de luna precedenta ca serie bruta cu 3,9% si a crescut ca serie ajustata în functie de numarul de zile lucratoare si de sezonalitate cu 1,1%, informeaza INS.