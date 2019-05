Stiri pe aceeasi tema

- Fratele lui Radu Mazare, Mihai Mazare, a infirmat, sambata, informatia potrivit careia fostul edil ar fi evadat din inchisoarea din Madagascar. El spune ca autoritatile romane fac un abuz prin extradarea de urgenta intrucat nu ar fi fost respectate toate formalitațile de extradare. El a evocat și cazul…

- Ministrul afacerilor externe din Madagascar, Naina Andriantsitohaina, a declarat pentru “Libertatea”, ca fugarul Radu Mazare nu a evadat, fiind in continuare in custodia autoritaților malgașe. “Nu e adevarat ca Radu Mazare a evadat!”, a spus Andriantsitohaina. “Cetațeanul roman e in custodia noastra”,…

- Radu Mazare, retinut in Madagascar, ar fi evadat, cu cateva zile inainte de a fi extradat, anunta Romania TV. Deocamdata nu sunt cunoscute detalii despre cum a reușit sa scape din inchisoare. UPDATE: Prima instituție care a reacționat a fost Poliția Romana. Intr-un raspuns oferit STIRIPESURSE.RO, Poliția…

- Romania TV a anuntat, vineri seara, ca Radu Mazare ar fi evadat din inchisoarea din Madagascar, fix inainte de a fi adus in Romania. Pe Bogdan Chirieac l-a bucurat vestea. „Si daca a mai furat domnul Mazare, cand era primar, evadarea asta il absolva de cea mai mare parte din vina“, a spus, cu nonsalanta,…

- Romania TV a anunțat vineri seara ca, potrivit unor surse, Radu Mazare ar fi evadat din inchisoare din Madagascar. Informația a fost preluata de mai multe site-uri de știri, iar la scurt timp poliția Romana a transmis un comunicat in care precizeaza ca nu a primit nicio informare oficila in acest sens.…

- Romania TV transmite pe surse ca fostul edil al Constantei, Radu Mazare, ar fi evadat din inchisoarea din Madagascar. Radu Mazare urma sa ajunga luni, 20 mai, in Romania.Deocamdata informatia nu a fost confirmata sau infirmata de autoritati. ...

- Romania TV a difuzat o informație, vineri seara, conform careia, potrivit unor surse, Radu Mazare a evadat din inchisoarea in care era inchis in Madagascar, cu doar 3 zile inainte de a fi extradat in Romania. Culmea, evadarea lui Mazare vine chiar in ziua in care Romania a trimis o echipa de polițiști…