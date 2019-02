Analiştii se aşteaptă ca BNR să menţină nemodificată dobânda de politică monetară La finele anului trecut, Guvernul de la Bucuresti a stabilit, prin Ordonanta 114/2018, impozitarea activelor financiare ale bancilor in cazul unui nivel al ROBOR mai mare de 2%, contributie numita initial de autoritati "taxa pe lacomie". Aceasta taxa a fost introdusa impotriva avertismentelor lansate de investitori si a dus la o depreciere a leului la un minim istoric. Guvernatorul BNR, Mugur Isarescu, a declarat ca aceasta taxa "afecteaza eficienta politicii monetare" din cauza legaturii cu dobanzile de pe piata interbancara. Cu o singura exceptie, toti economistii intervievati… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

